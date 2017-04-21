عودة مصرية أمريكية لواشنطن على طائرة عسكرية أمريكية بعد الإفراج عنها

واشنطن- رويترز- قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن مصرية أمريكية احتجزت في مصر لنحو ثلاث سنوات بتهمة استغلال أطفال الشوارع نقلتها يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية إلى الولايات المتحدة يرافقها مسؤول كبير في البيت الأبيض.

ويوم الأحد برأت محكمة في القاهرة آية حجازي وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى سبعة آخرين. وأفرج عن حجازي يوم الثلاثاء بعد حبسها لنحو ثلاث سنوات.

ووصلت إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث خاص المساعدة في القضية حين زار البيت الأبيض في الثالث من أبريل نيسان.

ولم يذكر ترامب القضية علنا حين التقى السيسي.

وقال المسؤول إن مسؤولين أمريكيين أثاروا قضية حجازي مع المصريين بعد تولي ترامب منصبه مباشرة في 20 يناير كانون الثاني.

ورافقت حجازي خلال الرحلة دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية. وكانت باول بالمنطقة حيث رافقت وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وكانت حجازي (30 عاما) أنشأت مؤسسة بلادي وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع.