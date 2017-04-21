مغربي يٌشعل النيران في زوجته أمام أعين أطفالهما الأربعة

الرباط ـ أقدم مزارع مٌقيم قرية ضاية عوا القريبة من مدينة إفران شمالي المغرب، على أرتكاب جريمة بشعة حيث قام بإحراق زوجته أمام أطفالهما الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن المزارع وهو في الثلاثينيات من عمره مدمن على تناول المخدرات واعتاد ضرب زوجته وأطفاله، ولم تعد الزوجة تتحمل الأمر فأبلغت الشرطة مرارا عنه آخرها يوم وقوع الجريمة.

ولدى عودتها وأطفالها الأربعة، استفسر زوجها عن سبب خروجها من البيت فرفضت أن تجيبه، واستدعته الشرطة لاحقا.

وعندما عاد الزوج إلى البيت كان يستشيط غضبا، فراح يعنّف زوجته التي تكبره بثلاث سنوات قبل أن يحضر البنزين ويسكبه على جسدها ويشعل النيران فيها أمام أطفالها.

وتدخل الجيران بعد أن سمعوا صراخ الزوجة وأطفالها، ووجدوا بعد ذلك النيران تلتهم جسدها، وحاولوا إخماد ألسنة اللهب المشتعلة فيها ونقلوها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة هناك متأثرة بالحروق الخطيرة التي أصيبت بها.