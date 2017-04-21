مصرية تتعلم القيادة تقتل وتصيب ستة بسيارتها

القاهرة ـ دهست سيدة مصرية تتعلم القيادة ستة أشخاص بينهم طفلان على الطريق في محافظة المنيا جنوب مصر .

وأسفر الحادث الأليم عن مصرع ربة منزل من بين المصابين الستة، الذين أصيبوا بكسور وكدمات جراء حادث الدهس.

وتحفظت الشرطة هناك على السيارة وقائدتها، وحرر محضر بالواقعة وإحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.