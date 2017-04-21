مصرية تتعلم القيادة تقتل وتصيب ستة بسيارتها
Apr 21, 2017
القاهرة ـ دهست سيدة مصرية تتعلم القيادة ستة أشخاص بينهم طفلان على الطريق في محافظة المنيا جنوب مصر .
وأسفر الحادث الأليم عن مصرع ربة منزل من بين المصابين الستة، الذين أصيبوا بكسور وكدمات جراء حادث الدهس.
وتحفظت الشرطة هناك على السيارة وقائدتها، وحرر محضر بالواقعة وإحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
هناك بعض النساء يعانين من خوف سياقة السيارة لأول مرة
والحل هو بتكثيف التدريب لغاية زوال أي خوف منهن
السيطرة التامة على قيادة السيارة مهم جداً جداً
ولا حول ولا قوة الا بالله