الخطوط الجوية التركية تتكفل بتعليم وتوظيف طفلة ولدت على متن طائرتها

اسطنبول ـ قال إكار أيجاي، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية في تصريحات صحافية، أن الشركة “ستتكفل بتعليم وتوفير فرصة عمل للطفلة كاديجو، التي وُلدت على متن إحدى رحلاتها القادمة من غينيا في السابع من أبريل الجاري، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمها إلى كوادرنا في الخطوط التركية عند بلوغها سن العمل”.

ولفت المسؤول التركي، إلى أن الشركة ستتواصل مع الجهات المعنية لمنح كاديجو الجنسية التركية، حال تلقيها طلبا بذلك من طرف أسرتها.