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4 تعليقات

  1. هؤلاء هم عسكر مصر على حقيقتهم ! قال خير أجناد الله قال !!
    الله بريئ من أفعالهم وإجرامهم وإغتصابهم لمصر العروبة والإسلام
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. لأجل هذا داعش باقية وتتمدد
    والسؤال هو : أين هو تعليق قضاة مصر العسكريي الهوى ! أم سيلحن تعليقهم على وزن أغنية : يرضيك يا عمدة ؟ لا لا لا
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  3. من سيلوم إجرام داعش بعد اليوم ‘ فلا قانون ولا دستور ولا قيم ولا حتى شرف
    ولا حول ولا قوة الا بالله

  4. اللهم إنتقم من كل من ساند العسكر ببلادنا العربية أو روج لحكمهم ضد حكم الحرية والعدالة الإجتماعية – اللهم آميين
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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