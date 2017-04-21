تسريب لقناة مكملين يكشف بالصوت والصورة كيف يتم قتل المصريين في سيناء بدم بارد بيد جنود الجيش Apr 21, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - فيديو
هؤلاء هم عسكر مصر على حقيقتهم ! قال خير أجناد الله قال !!
الله بريئ من أفعالهم وإجرامهم وإغتصابهم لمصر العروبة والإسلام
ولا حول ولا قوة الا بالله
لأجل هذا داعش باقية وتتمدد
والسؤال هو : أين هو تعليق قضاة مصر العسكريي الهوى ! أم سيلحن تعليقهم على وزن أغنية : يرضيك يا عمدة ؟ لا لا لا
ولا حول ولا قوة الا بالله
من سيلوم إجرام داعش بعد اليوم ‘ فلا قانون ولا دستور ولا قيم ولا حتى شرف
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم إنتقم من كل من ساند العسكر ببلادنا العربية أو روج لحكمهم ضد حكم الحرية والعدالة الإجتماعية – اللهم آميين
ولا حول ولا قوة الا بالله