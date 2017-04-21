العثور على ورقة تؤيد تنظيم الدولة قرب جثة مرتكب اعتداء باريس

باريس- أ ف ب- اعلن مصدر قريب من التحقيق الجمعة العثور على ورقة كتبت بخط اليد تؤيد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قرب جثة المهاجم الذي قتل ضابط شرطة مساء الخميس في جادة الشانزليزيه في باريس قبل مقتله.

كما اكدت المصادر العثور على نسخة من المصحف في سيارة كريم الشرفي، الفرنسي (39 عاما) الذي استهدف الشرطة. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الاعتداء قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.