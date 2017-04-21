فيديو يكشف تصفية الجيش المصري لمواطنين في سيناء

القاهرة – القدس العربي: نشرت جريدة “نيويرك تايمز″، فيديو يظهر جنود مصريين يطلقون النار على معتقلين غير مسلحين حتى الموت، قرب سيناء، بحيث يظهرون كما لو أنهم قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش.

الفيديو أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين قبل إطلاق النار عليهم، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن مصدر الفيديو قناة “مكملين” التابعة للإخوان المسليمن.

وبين قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشباب بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: “أضرب .. لا تطلق النار على الرأس″.

وأظهر كذلك كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره.

وأيضاً إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، كما يظهر التسريب إطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.