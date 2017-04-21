انتحار طالبة مصرية بالصف الثالث الإعدادي لرفضها الزواج من ابن عمها
Apr 21, 2017
القاهرة ـ انتحرت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، شنقا لرفضها الزواج من ابن عمها
وفي التفاصيل أقدمت “إيناس إ.م.” 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة طرفه بالانتحار شنقا، بواسطة إيشارب وذلك لعدم رغبتها في الزواج من نجل عمها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
الإجبار على الزواج مرفوض شرعاً وبالتالي يعتبر عقد النكاح باطلاً
شروط الزواج أربعة
1- الولي
2- المهر
3- الإيجاب والقبول من العروس
4- شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول من العروس مباشرة
أما الإشهار فهو من السُنة
ولا حول ولا قوة الا بالله