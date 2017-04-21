انتحار طالبة مصرية بالصف الثالث الإعدادي لرفضها الزواج من ابن عمها

القاهرة ـ انتحرت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، شنقا لرفضها الزواج من ابن عمها

وفي التفاصيل أقدمت “إيناس إ.م.” 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة طرفه بالانتحار شنقا، بواسطة إيشارب وذلك لعدم رغبتها في الزواج من نجل عمها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.