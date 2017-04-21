إيطالية احتفظت بجثة والدتها في مسكنها لتحصل على معاشها

روما ـ ألقت الشرطة الإيطالية القبض على سيدة تبلغ من العمر 51 عاما، بتهمة إخفاء جثة والاحتيال على الدولة .

ترجع التفاصيل إبعدما أبلغ الجيران الشرطة لشكهم في أمر السيدة وأنها تتستر على شيء ما، حيث دخلوا مسكنها فوجدوا الشقة مليئة بمعطر الهواء ورفضت المتهمة أن يدخلوا إحدى الغرف.

تم استدعاء الشرطة وبالتفتيش عثروا على جثة، وبسؤالها أقرت بأنها جثة والدتها وكانت تخفيها حتى تتمكن من مواصلة الحصول على معاش والدتها.