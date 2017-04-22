إعلام إسرائيلي: ‎سقوط 3 قذائف صاروخية من سوريا على الجولان

القدس – الأناضول: سقطت 3 قذائف صاروخية أطلقت من سوريا، مساء اليوم الجمعة، على مناطق مفتوحة فى شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة، شمال إسرائيل، مما استدعى إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة، بحسب إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني إنه من المحتمل أن تكون القذائف تم إطلاقها على موقع داخل سوريا، ولكنها سقطت في الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث لم يسفر عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وحتى الساعة 17.25 لم يعقب الجيش الإسرائيلي، أو أي طرف سوري على ما ذكرته الصحيفة.

وتعتبر إسرائيل حدودها مع سوريا منطقة خطرة من الناحية الأمنية، حيث تفرض عليها جملة من الإجراءات الأمنية خشية من تنفيذ عمليات تجاه أهداف إسرائيلية.

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان من الجانب السوري من الحدود.