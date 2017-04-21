تسريب يظهر تصفية الجيش المصري مدنيين في سيناء
القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار الفيديو، الذي نشرته قناة «مكملين» المصرية المعارضة، والذي كشف قتل جنود مصريين لمدنيين في سيناء، موجة غضب، ودعوات للتحقيق بمضمونه.
فقد طالب الناشط السياسي، أحمد خربوش، بأخذ التسريب على محمل الجد، وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فيما يتضمنه بعيدا عن أي فكرة مسبقة عن انتماء القناة السياسي.
كذلك، قال الناشط السياسي، محمد صلاح لـ «القدس العربي»: «قتل الأسرى في الحروب يسمى جريمة، فما بالك بقتل مواطنين معتقلين عزل في يد الدولة».
التسريب الذي نشرته فضائية «مكملين»، أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.
كما بين التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: «إضرب… لا تطلق النار على الرأس».
ويكشف التسريب كذلك، وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك، إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.
المتحدث العسكري باسم الجيش المصري كان نشر صور الضحايا الذين ظهروا في التسريب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ضمن بيان، قال فيه، إن «قوات إنفاذ القانون واصلت إحكام قبضتها الأمنية في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، وتمكنت من القضاء على (8) من العناصر الإرهابية المسلحة والقبض على (4) آخرين من المتعاونين مع هذه العناصر بينهم شقيق أحد الكوادر التكفيرية الخطرة المطلوبة جنائياً».
وأثار التسريب جدلا وغضبا واسعين بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب بعضهم بإجراء تحقيق في ما جاء في التسريب.
هؤلاء هم عسكر مصر على حقيقتهم ! قال خير أجناد الله قال !!
الله بريئ من أفعالهم وإجرامهم وإغتصابهم لمصر العروبة والإسلام
من سيلوم إجرام داعش بعد اليوم ‘ فلا قانون ولا دستور ولا قيم ولا حتى شرف !
اللهم إنتقم من كل من ساند أو روج لحكمهم ضد حكم الحرية والعدالة الإجتماعية – اللهم آميين
ولا حول ولا قوة الا بالله
تسريب مفبرك
ولغة المتحدثين غير مصرية
وممنوع جنود الجيش المصرى يكونوا باللحية
وهذا ما ظهر به الجنود الموجودين بالفيديو المذعوم
سقوط هذه الانظمة هو سقوط اخلاقي في المقام الاول. و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
افتقاد الاساس الاخلاقي يجعل حتى انجازاتهم الايجابية معيبة. هذا ان وجدت.
ماذا تتوقع من ينقلب على الحاكم المنتخب و يقتلع شتلة الديموقراطية الناشئة و يقتل المتظاهرين و يعتقل الاالاف من اساتذة الجانعات و يعلن الجماعة التي يختلف معها جماعة ارهابية ثم يجري انتخابات مهينة لمصر يفوز بها الانقلابي بدون حملة انتخابية ب باكثر من 90% و بعدها يجرف مدينة رفح لحصار غزة و يحرق سينا لمصلحة اسرائيل. و يستهلك موارد البلد في مشاريع وهمية و يسرق ثلاث ارباع ثروة البلد بتخفيض الجنية 75% ثم يعلن حالة الطوارئ
وما الغريب في الامر
إسألوا أهل سيناء وستسمعون شهاداتهم
المتشددون يصولون ويجولون تحت عين قوات الامن
وملثمون يقبض الاهالي عليهم ليكتشفوا انهم عناصر أمنية
وعاش الجنرال بلحة !!!
ده تعليق واحد من سينا علي الفيديو المسرب عن جريمة الجيش ضد أهالينا في سينا
- الواد اللي لهجتة غريبة دا (البشمرجة) اللي ياما قولنالكم عليها ان الجيش بيجند من اهل سينا عشان يدلوه علي الاماكن والطرق والعائلات وبدقنه ومش حالق عشان ميتعرفش انه شغال مع الجيش ولما داعش بتمسكة وتدبحة الجيش بيتبرا منه ; اما بقا انك متعرفش نسيج مجتمعك المصري واختلاف ثقافاته ولهجاته فدا يرجع لجهل وحمورية حضرتك انا مليش فيه .
- كل الاماكن اللي ذكرت فالتحقيق مع الشاب عن سكنه وبيته اماكن في رفح المصرية .
- واضح من باقي الفيديو ان الجنود مصريين .
- سألوا الشاب الاول علي قبيلته الارميلات (من اكبر قبايل سينا سكان رفح) وعلطول بعد ما عرف عيلته ومكان سكنه صفاه يعني احنا قدام جريمة قتل ممنهج علي الهوية وتطهير عرقي .
- واضح ان الاعتقال والتحقيق والاعدام تم فلحظتها حاجة كدا اوستيك .
- الثلاث شباب دول نازلين في تقرير المتحدث العسكري بالصور .
- فين الاشتباك ها فين الاشتباك اللي كل شويه يقولولنا عليه .
- بس لقطة السلاح وهو جنب الواد ياولداه وهو بيرجف من الخوف حلوة بتعجب ناس كتير .
- اوعي تنسي العسكري الغلبان الكيوت اللي كان بيقول بلاش تضربوه في الراس (موتوه بشويش)
- فجأه الناس الكيوت بتوع الوحدة الوطنيه وحقوق الانسان والحيوان والدم كلوا حرام اختفوا .
- اه بالمناسبه للسؤال الوجودي بتاع طب مين صورهم ابقي اسأل السيسي ووزير خارجيته ومدير مكتبه عباس كامل مين سجلكم .
- اخيرا .. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير .