﻿أمير قطر يستقبل مواطنيه الـ 26 المفرج عنهم من العراق

الدوحة ـ «القدس العربي»: استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في جمهورية العراق، وذلك لدى وصولهم مطار الدوحة الدولي مساء أمس الجمعة، في حدود السابعة مساء تقريبا، بتوقيت الدوحة.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمئات التغريدات لقطريين باركوا لأمير قطر وشعبها الإفراج عن 26 مواطنا قطريا كانوا مختطفين رفقة مرافقيهم. وقالت وكالة الأنباء القطرية التي نشرت النبأ إن المواطنين «كانوا قد دخلوا الأراضي العراقية بصورة شرعية واختطفوا خلال قيامهم برحلة صيد منذ كانون الأول/ديسمبر».

في حين، لم يصدر إلى غاية مساء أمس بيان رسمي من السلطات القطرية حول تفاصيل عملية الإفراج عن مواطنيها، الذين دخلوا العراق للصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية، وبتأشيرات من السفارة العراقية في الدوحة، وما إذا كان قد تم دفع «فدية» مقابل الإفراج عنهم أم لا.

ويأتي الإعلان عن الإفراج عن المختطفين القطريين بعد عام وأربعة أشهر من إعلان وزارة الخارجية القطرية في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي عن تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافق له من الجنسية الآسيوية، واللذين كانا ضمن المختطفين في العراق أثناء رحلة الصيد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث جرى اختطافهم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015 خلال رحلة صيد قرب الحدود مع السعودية، يعتقد أن بينهم أعضاء في العائلة الحاكمة، في منطقة صحراوية في محافظة المثنى جنوبي العراق، بينما كانوا يخرجون في جولة صيد. وأفادت مصادر شرطية عراقية حينها أن عملية الاختطاف نفذها نحو 100 مسلح كانوا على متن عشرات السيارات رباعية الدفع، وأوضحت أن المخطوفين بينهم أفراد في العائلة الحاكمة في قطر ومواطن كويتي.