﻿وزير الدفاع الأمريكي: دمشق نقلت طائراتها الحربية واحتفظت بأسلحة كيميائية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس خلال زيارة يقوم بها إلى إسرائيل أمس الجمعة أن النظام السوري احتفظ ببعض أسلحته الكيميائية «من دون شك»، محذرا الرئيس بشار الأسد من استخدامها.

وتأتي تصريحات ماتيس في بداية زيارة تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين بعد الضربة الأمريكية الأخيرة على قاعدة جوية في سوريا المجاورة ردا على هجوم كيميائي تتهم الولايات المتحدة قوات الأسد بشنه على بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان «الأهم هو أن المجتمع الدولي يعتقد دون أي شك بأن سوريا احتفظت بأسلحة كيميائية في انتهاك لاتفاقها وإعلانها بأنها سلمتها كلها».

وأضاف أن ذلك يعد «انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وسيتوجب التعامل معه دبلوماسيا وسيكونون مخطئين إذا حاولوا استخدامها ثانية. لقد وضحنا ذلك بشكل جلي من خلال الضربة التي وجهناها».

وأشار إلى أن قوات النظام السوري «أعادت نشر طائراتها خلال الأيام القليلة الماضية» تجنبا لضربها مجددا في حال تجمعها في مكان واحد.

وأكد مسؤول عسكري أن اسرائيل تقدر أن نظام الأسد لا يزال يملك «أطنانا عدة» من الأسلحة الكيميائية.

وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية أن كميتها تتراوح بين طن وثلاثة. ورفض ليبرمان كذلك خلال المؤتمر التعليق على هذه التقديرات.

هاجمت مقاتلات إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، موقعا لقوات النظام السوري في منطقة القنيطرة، في هضبة الجولان جنوبي سوريا، بعد سقوط قذائف هاون في الجانب الذي تحتله إسرائيل من الهضبة.

وعلى موقعها الإلكتروني، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصادر لم تذكرها، قولها إن الطائرات هاجمت ثكنة عسكرية على الأقل بصاروخين في منطقة القنيطرة. ولم يشر الموقع فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.

بدورها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، أن الطيران الإسرائيلي، «أطلق صاروخين من داخل الأراضي المحتلة على أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة (بالقنيطرة) ما أدى إلى وقوع خسائر مادية»، دون توضيح حجم تلك الخسائر.

وفي وقت سابق من مساء أمس، ذكرت مصادر عبرية، من بينها موقعا صحيفتي «يديعوت أحرونوت» و»معاريف» أن 3 قذائف هاون أطلقت من الأراضي السورية سقطت في مناطق مفتوحة من الجولان المحتل، شمالي إسرائيل، دون أن يسفر ذلك عن خسائر مادية أو بشرية.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون إطلاق القذائف ناجم عن تسرب إطلاق النار جراء الاشتباكات التي تشهدها مناطق حدودية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

إلى ذلك قال مسؤول في المعارضة السورية المسلحة إن المعارضة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية تطلق بمقتضاه سراح 500 سجين سيعبرون إلى مناطق المعارضة أمس الجمعة في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين.

وقال محمد أبو زيد المتحدث باسم جماعة «أحرار الشام» إن المفاوضات اكتملت وإن السجناء سيصلون إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة حلب في غضون ساعات.