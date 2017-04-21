﻿صراعات العشائر المسلحة تعرقل حياة أهالي البصرة

البصرة ـ «القدس العربي»: يشهد الوضع الأمني في مدينة البصرة، جنوب العراق، تدهوراً خطيراً جراء تفاقم النزاعات العشائرية المسلحة في العديد من مناطق المحافظة، ما تسبب في وقوع ضحايا مدنيين وأضرار كبيرة على حركة المواطنين وسط عجز الأجهزة الأمنية.

وذكر علي السجافي، المدرس في مدينة البصرة لـ«القدس العربي» أن «النزاعات المسلحة بين عشائر المحافظة تتفاقم بعد استخدام العشائر اسلحة متوسطة وثقيلة في مصادمات شبه يومية «.

وأضاف: «أصبح المواطن البصري معتادا على سماع أصوات التفجيرات وإطلاق النار كل يوم، إضافة إلى لجوء العشائر إلى اساليب جديدة في النزاعات من خلال قطع الطرق والشوارع ونشر سيطرات أمنية عشائرية لتفتيش العجلات وإلقاء القبض على ابناء العشائر الاخرى التي لديها خصومات معها وقتل بعضهم أحيانا».

وحسب السجافي، «أغلب النزاعات تكون لأسباب بسيطة يمكن حلها بالطرق القانونية او الأعراف العشائرية السلمية، ولكن يبدو أن بعض العشائر تتعمد توتير الأجواء واستخدام السلاح لاستعراض امكانياتها وقدراتها القتالية والاسلحة التي بحوزتها».

ونوه إلى أن «معظم المتورطين بإثارة النزاعات المسلحة لديهم ارتباطات بمليشيات وأحزاب متنفذة في المحافظة، كما تقف مافيات السلاح والمخدرات وراء هذه النزاعات للاستفادة من انهيار الأوضاع الأمنية في ترويج بضاعتها». وشهدت النزاعات الأخيرة، وفق المصدر، «استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة مثل الهاونات وقذائف الار بي جي 7، كما سمع عن وقوع عمليات قتل على الهوية العشائرية في بعض مناطق المحافظة».

وأعرب السجافي عن استغرابه لـ«سقوط هيبة الدولة وعدم قدرة الاجهزة الأمنية على وقف الاشتباكات المسلحة بين العشائر التي تترك آثارا سلبية على المحافظة التي تعتبر الميناء الوحيد للعراق ويعتمد النشاط الاقتصادي والاستثماري فيها على سيادة القانون والاستقرار».

كذلك، حذر عضو مجلس محافظة البصرة، نشأت المنصوري، من سيادة الحكم العشائري بدل القانون في المحافظة إذا لم تتخذ السلطات مواقف جدية تجاه النزاعات العشائرية.

وأشار إلى «اندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة ابي صخير القريبة من بوابة المحافظة الشمالية استخدم فيه الرمي العشوائي وبشكل كثيف».

وقال المنصوري، في تصريحات إعلامية إن «نزاع ابي الصخير اربك حركة المرور بالقرب من البوابة ما دفع اصحاب المركبات إلى اتخاذ طريق آخر زراعي والمعروف بطريق السدة، وهو غير آمن بدوره».

كما أشار إلى أن «منطقة الكرمة التابعة إلى ناحية الهارثة تخضع لأربعة نزاعات عشائرية فيما بينها، وتشهد استخدام مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة فضلاً عن مدافع الهاون وقاذفات (آر بي جي 7) وغيرها». ووصف عضو مجلس المحافظة، الاوضاع الأمنية في منطقة ابي صخير والكرمة بـ«المربك، حيث يعيش الأهالي اشبه بحالة الحروب»، منتقداً الأساليب التي تتخذها الأجهزة الأمنية في السيطرة على النزاعات العشائرية من خلال سعيها للتوصل لتهدئة الاطراف المتنازعة عبر الهدنة (العطوة العشائرية). وأعتبر أن «هذه الاساليب والطرق لا تنفع مع الوضع العشائري الراهن في تلك المناطق»، مشدداً على «ضرورة فرض الأمن وتنفيذ عمليات للتفتيش عن السلاح من خلال تكاتف الاجهزة الأمنية في المحافظة».

وطالب «الحكومة الاتحادية بإثبات وجودها بالسيطرة على نزاعات شمال المحافظة».

وفي سياق التدهور الأمني، أعلنت إدارة ناحية الامام الصادق الواقعة شمالي البصرة، عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة، بسبب نزاع مسلح اندلع بين أبناء عشيرة واحدة في الناحية على أرض زراعية.

وأشارت إلى أن المواجهات ظلت مستمرة لساعات، دون أن تتمكن قوة من الجيش من السيطرة على النزاع، مما اضطرها إلى الانسحاب من المنطقة.

ويذكر ان استمرار النزاعات المسلحة بين العشائر في البصرة، دفع برئيس الحكومة حيدر العبادي إلى زيارة المحافظة وإرسال تعزيزات عسكرية للسيطرة على الأوضاع المتلفتة، واعتبار البصرة منزوعة السلاح.

ولكن التدهور الأمني لم يتوقف، بل تصاعد واشتد، في سيناريو يبدو أن بعض القوى السياسية والميليشيات تقف وراءه لاعطاء انطباع بضعف حكومة العبادي مستغلة انشغالها بمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، حسب المراقبين.