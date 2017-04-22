﻿ناشط ليبي يتهم السلطات التونسية بدعم الإرهاب في بلاده

تونس – «القدس العربي»: اتهم ناشط ليبي السلطات التونسية بدعم الفوضى في بلاده، مشيراً إلى أنها «متورطة» في إرسال الشباب التونسي إلى بؤر القتال.

وكتب الناشط والمحلل السياسي جمال الحاجي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «السلطات التونسية متورطة في تسفير مواطنيها الى ليبيا لدعم تنظيم داعش، وهناك 14 امرأة في السجون الليبية اعترفن بأن السلطات التونسية هي من أرسلتهم للانظمام الى تنظيم الدولة، وتنتظر قوة الردع من السلطات التونسية استلامهم بالطرق الرسمية إلا أن الوفد المرسل من قبل السلطات التونسية رفض حضور الاعلام الليبي والعربي والدولي».

وأضاف: «رؤوس الحكومة التونسية كانت تسترزق من الفوضى في ليبيا وتدعم الارهاب والارهابيين. تونس متورطة رسميا مع دولة اوربية في دعم الارهاب في ليبيا وارسال السلاح لهم والارهابيين في ظل صمت من السلطات الليبية والتي تعتبر شريكا بصمتها عن كل ما لحق المواطنين من قبل مقاتلي التنظيم».

وكان وفد تونسي يضم نائبين عن حزب «نداء تونس» ورجل أعمال زار مؤخراً ليبيا لمناقشة موضوع استعادة عدد من الأطفال التونسيين المحتجزين مع أمهاتهم في عدد من السجون الليبية، حيث أكدت رئيس الوفد النائبة ابتسام الجبالي أن الزيارة ذات طابع إنساني وتهدف فقط للاطمئنان على الأطفال ومعاينة أوضاعهم، مشيرة إلى أن مهمة استرجاع الأطفال وذويهم تعود للحكومة التونسية التي قالت إن رئيسها تعهد باتخاذ إجراءات سريعة لحل هذا الأمر.

يُذكر أن النائبة ليلى الشتاوي رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير أكدت مؤخراً لـ«القدس العربي» وجود أطراف من حزب «نداء تونس» متورطة «بشكل غير مباشر» في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، مشيرة إلى أن هذه الأطراف «لها علاقة بالأطراف الخارجية المتورطة بشبكات التسفير، وهذه الأطراف الخارجية لها علاقة بما يحدث في ليبيا».