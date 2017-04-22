﻿مروان البرغوثي يحذر من شائعات الاحتلال حول الإضراب وحراك مساند على الأرض في مدن الضفة دعما لمطالب الأسرى

رام الله – «القدس العربي»: حذرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، من حرب الشائعات التي بدأتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون من خلال الإعلام الإسرائيلي بهدف ضرب الإضراب. ودعت الهيئة والنادي الصحافيين ووسائل الإعلام كافة، إلى عدم التعاطي بشكل قاطع مع أية أخبار أو معلومات يبثها إعلام الاحتلال بشأن إضراب الأسرى.

ولفتت اللجنة الإعلامية لإضراب «الحرية والكرامة» المنبثقة عن المؤسستين إلى أنها تقوم بمتابعة تطورات الإضراب بشكل متواصل على مدار الساعة، وتوفير المعلومات والأخبار للصحافيين والإعلاميين من مصادرها الموثوقة. وأكدت «أن الاحتلال سيتعمد خلال هذه الفترة نشر الشائعات، والأخبار المضللة والملفقة عبر منصاته الإعلامية المختلفة لضرب ثقة الشارع بالأسرى وإضرابهم».

وقالت اللجنة إنه وفي السياق ومتابعة لما صرحت به وزارة القضاء الإسرائيلية في ردها على الشكوى التي قُدمت بشأن منع الأسرى من زيارة المحامين لهم، وتقييماً لصحة ما أفادت به، فقد تقدم العديد من المحامين بطلبات زيارة لسجون عدة بينما تمكنوا من زيارة ثلاثة أسرى مضربين فقط في سجن عوفر فيما لم يسمح بأي زيارة في السجون الأخرى التي تقدم المحامون بطلبات لزيارتها. وأكدت أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال استمرت بالمنع والمماطلة وخلق الذرائع لعرقلة الزيارات.

وكشف وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها الذي تحرر من الأسرى ليل أول من أمس الخميس، من سجن هداريم السجن القائد للإضراب أن الحوارات مع ممثلي مصلحة السجون وصلت إلى طريق مسدود، وتوقفت الاتصالات كلياً يوم الخميس الماضي وأن الفصائل كافة في سجن هداريم تشارك بالإضراب بقرارات تنظيمية.

كما أكد ان قيادة الإضراب في سجن هداريم وبقيادة المناضل مروان البرغوثي وفي الوقت نفسه ممثلاً عن حركة فتح وشادي أبو عمر عن حركة حماس ومهند الشيخ عن الجهاد الإسلامي ووجدي جودة عن اليسار الفلسطيني من الجبهة الديمقراطية، اتفقوا على آليات اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالإضراب من كل الجوانب.

وتكثفت التعميمات النضالية واللقاءات والجلسات الموسعة التي ترفع من معنويات الأسرى وتهيتئهم نفسيا وتعدهم لساعة الصفر، كما وتم وضع الأسرى وتوعيتهم بكامل التفاصيل حول الإضراب وأهدافه وما يحصل خلال أيام الإضراب وما يمكن أن يتعرض له الأسير وكيف يتعامل مع الوضع، سواء على الصعيد الصحي أو على صعيد التعامل مع الإدارة والحرب النفسية التي تسعى من خلالها مصلحة سجون الاحتلال للمس بمعنويات الأسرى في محاولة منها لكسر الإضراب. وتم توضيح ما هو مسموح من المدعمات التي لا تكسر الإضراب وبين أي أمور أخرى يمكن أن تضلل بها الإدارة الأسرى لكسر إضرابهم واستغلال ذلك للتأثير على الآخرين وخاصة عندما يتم توثيق هذه الحالات. وكشف قبها أن مروان البرغوثي مر على زنزانته رقم 40 برفقة كريم يونس وأكد له على ما دار بينهما من حديث «وضرورة توضيح الصورة لأبناء شعبنا الفلسطيني وكل أحرار العالم. وذكر على وجه التحديد بالرسائل التالية: أن الإضراب وطني بامتياز تُشارك فيه كل الفصائل في هداريم دون استثناء. كما أنه إضراب مطلبي لتحسين شروط الحياة المعيشية اليومية وقد تم تقديم رسالة بالمطالب لمصلحة سجون الاحتلال الذي يحاول تشويه صورة الإضراب والترويج أن الأمر يتعلق بخلافات داخلية، وهنا يحذر أبو القسام من التساوق مع إعلام الاحتلال».

وحسب قبها فقد دعا البرغوثي «جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وكل مكوناته السياسية والمجتمعية ومؤسساته الرسمية والشعبية وكل أحرار العالم لدعم وإسناد معركة «الحرية والكرامة»، كما أكد أن سجن هداريم الذي قدم وثيقة الأسرى ووقعت عليها جميع الفصائل داخل السجن، وأصبحت فيما بعد «وثيقة الوفاق الوطني» قد جاء ذلك «استشعارا بالأمانة والمسؤولية الوطنية، وقد جسد الأسرى بذلك نموذجاً للوحدة والتلاحم والحرص على وحدة شعبنا».

وأكدت اللجنة الإعلامية للإضراب «أن أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال يسطرون ملحمة البطولة والإرادة بأمعائهم الخاوية رداً على الجرائم المتواصلة بحقهم، وحرمانهم حقوقهم الأساسية المكفولة بالقانون الدولي والإنساني. ومنذ اللحظة الأولى للإضراب أقدمت سلطات الاحتلال على سلسلة من الإجراءات والعقوبات بحق المضربين عن الطعام، ونشرت القوات الخاصة المدججة بكل أنواع الأسلحة ومنعت زيارات أهالي الأسرى لأنبائهم والمحامين من اللقاء بهم، وأطلق عدد من وزراء الاحتلال تصريحات عنصرية تُحرض على الأسرى وتطالب بإعدامهم وترفض أي حوار معهم.وأعلنت أن الأسرى ماضون في إضراب الحرية والكرامة رغم كل حملات القمع والترويع الجارية بحقهم، حتى النهاية وحتى الانتصار على السجان وعنصريته. ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان الى الالتفاف الواسع والانخراط في برنامج الفعاليات المساند للأسرى المضربين.

وأقيمت أمس صلاة الجمعة في الساحات العامة في جميع محافظات الضفة الغربية وتبعها مسيرات جماهيرية نصرة للأسرى، أصيب فيها عدد كبير من الفلسطينيين خاصة بحالات الاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين، ونظمت المسيرات من الخليل جنوبًا وحتى جنين شمالاً. كما تمت الدعوة للمشاركة الواسعة في خيم الاعتصام المركزية في مراكز المدن الساعة الحادية عشرة، فيما اعتبر يوم الأحد المقبل يوم غضب للتصعيد على جميع نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال في كل محافظات الوطن، كما تمت دعوة الحركة الطلابية وجماهير الشعب الفلسطيني لإسماع صوتهم في يوم غضب في الجامعات ومراكز المدن ونقاط التماس.

وعلى الجانب الإسرائيلي نشر موقع «معاريف» العبري عن عضو الكنيست الإسرائيلي ارائيل مرغليت المرشح لرئاسة حزب العمل «أن اليمين الاسرائيلي يهيئ لانتفاضة جديدة بسبب هاتف عمومي» وكان يقصد أضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام».

واتهم مرغليت الذي التقى مع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان بتجاهل توصيات مصلحة السجون الإسرائيلية، بل إنهما يقومان بتوتير المنطقة بسبب «هراء تركيب هاتفي عمومي للأسرى»، هؤلاء ليسوا قادة ولكنهم مصابون بالهوس وقلة المسؤولية».

وأكدت الصحيفة العبرية أن اللقاء بين مرغليت والرجوب جرى في مدينة رام الله وجاء على خلفية اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمساعي التي تجري من أجل تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات. وخلال اللقاء طالب أمين سر مركزية فتح من عضو الكنيست الاسرائيلي مرغليت المساعدة في تحقيق مطالب الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.