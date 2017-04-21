﻿بعد تفجير حافلات الوفود الشيعية: محافظة دمشق تصدر قراراً بإزالة جميع المحال القريبة من الجامع الأموي

دمشق ـ «القدس العربي»: أصدر مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بإزالة جميع المحلات والإشغالات الواقعة عند الجامع الأموي الكبير وسط العاصمة السورية دمشق، وبين الأعمدة الأثرية التابعة له، بحجة مكافحة ظاهرة التعدي على الآثار والمتاحف الأثرية الموجودة منذ فترة طويلة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في المحافظة، فيصل سرور، أكد في تصريحات صحافية أن المحافظة أبلغت أصحاب الإشغالات والمحال بهذا القرار وسيتم البدء بإزالة المخالفات، ولفت إلى أن القرار يتضمن إلغاء جميع الرخص للذين حصلوا عليها في وقت سابق.

وقال الناشط الميداني في العاصمة دمشق ربيع الشهابي لـ «القدس العربي»: «يتخذ النظام السوري بين كل فترة وأخرى عشرات الإجراءات الأمنية لحماية الزوار الشيعة، ممن يتم تنظيم رحلات دورية لهم، لتعريفهم على أهمية المراقد الشيعية في دمشق وضواحيها، ومن ثم يجند معظمهم هؤلاء ضمن الميليشيات التي باتت توازي القوات النظامية، وخاصة بعد سلسلة الهجمات التي ضربت حافلات وتجمعات للميليشيات العراقية والإيرانية وآخرها التفجير الذي تبنته هيئة تحرير الشام قرب حي الشاغور الدمشقي، قبل نحو شهر، وقتل على أثره حوالي 75 شخصاً».

وبيّن المتحدث من قلب العاصمة لـ«القدس العربي» أن» أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي يحرص النظام السوري على تنفيذها هي إزالة التجمعات التي يصعب تفتيشها، والتي باتت ترعب مسيرات الشيعة، بالقرب من مزاراتهم، ومع توالي السنين يجد الدمشقيون أنفسهم قد خسروا مساحات كبيرة ومواقع هامة سواء «دينية أو تجارية»، وكلها تتم إزالتها بذريعة «المخالفات القانونية» علماً ان غالبية هذه المحال التجارية لديها تصريحات رسمية من حكومة الأسد، والمحال تعود ملكيتها لهم».

وزاد الناشط الإعلامي: حتى الأسواق الحيوية والتاريخية التي تلتصق بتاريخية الشام ينتشر فيها العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية، ولديهم صلاحيات مطلقة بإيقاف أي سوري وتفتيشه وحتى اعتقاله، وهم يعملون بسلطات منفردة لا يتدخل النظام السوري بهم، ولهم دوريات جوالة تجوب المناطق الشيعية أو الأسواق التجارية.

وذهب المحلل السياسي المعارض محمد خير العطار من دمشق في تصريح لـ«القدس العربي» إلى ان «حكومة طهران هي من تتحمل مسؤولية كل قرارات الإخلاء في العاصمة دمشق، قائلا بأن إيران لم تكتف بالحرائق التي افتعلتها في سوق الحريقة الدمشقي وسوق العصرونية والمناطق القريبة من السوق العتيق، لتشتيت سكان دمشق القديمة، وهي لم تتوقف عند هذا الحد، بافتعال احداث أخرى مشابهة، ودفع النظام على اتخاذ قرارات تؤدي نفس الغرض وان كان بأسلوب مختلف ضاربين عرض الحائط، مصالح التجار الدمشقيين الذين يعتبرون سبباً رئيسياً في ثبات نظام بشار الأسد اقتصاديا إلى اليوم».

المتحدث رأى أن هذه الحركة «إزالة بسطات الفقراء» تهدف إلى «تشتيت الدمشقيين وجعل المتبقين منهم غير مستقلين، فيعرفون ان اخلاءهم لمحالهم وبيتوهم أمر غير مستبعد بشكل مستمر، فهم أصبحوا هدف إيران المتحكمة بالنظام ومؤسساته، توسيع الساحة الواقعة أمام المسجد الاموي الكبير لتفسح المجال أمام عراضات لطمياتهم وبكائياتهم».

فيما لقي قرار إزالة المحلات التي يعتاش منها الفقراء سيلاً من الانتقادات التي وجهتها الحاضنة الشعبية للنظام، للمسؤولين والوزراء، حيث قال شادي سلمون «أي صح قرار صائب منقيم بسطات المتعيشين ومنفتح مولات ومحلات لرامي مخلوف، كم عيلة عم تتعيش من البسطات ياأندال أو تنازلتو عن المدينة القديمة لصالح الملالي المسردب الله يخلصنا منكون».

وعلق خالد الحسيني «لا حدا يفهمني صح، بس هذا القرار مو مشان الجامع ولا البسطات… هذا مشان المزارات المحيطة بالجامع والمزارات يلي بقلب اﻷسواق، برجع بكرر لا حدا يفهمني صح، الله يخليلنا فيصل سرور شو عم تخدم هل الشعب، لان منظر البسطات غير لائق ومقرف، ولكن يا سيادة الوزير المحافظ منظر الناس الجوعى غير لائق أكثر، بس معك حق اخي السياح عم يتلبكو بالفوتة ع الجامع الاموي، لك مين شايفنا ومين شايلكم من ارضكم أصلا، والسياح معروفين من وين جايين».