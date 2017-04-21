﻿ردود شيعية عنيفة على تصريحات أردوغان حول «الحشد الشعبي»

بغداد ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين، التي اعتبر فيها «الحشد الشعبي»، «منظمة إرهابية»، ردود فعل قوية من قبل الحكومة العراقية والأحزاب الشيعية اضافة إلى الحشد نفسه، مما اعاد العلاقات بين أنقرة وبغداد، إلى فترة التأزم وتبادل الانتقادات.

وبعد الموقف الرسمي الذي تمثل برفض رئيس الحكومة حيدر العبادي لتصريحات أردوغان، ودعوته تركيا إلى «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق»، واستدعاء وزارة الخارجية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، برزت ردود من نواب وقياديين شيعة.

إذ تساءلت النائبة في مجلس النواب العراقي، حنان الفتلاوي «هل سيقطع رئيس الوزراء حيدر العبادي يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما وعد».

وأضافت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «عاد الديكتاتور العثماني مجدداً ليدس أنفه بالشأن العراقي ويصف الحشد الشعبي بانهم منظمة إرهابية مدعومة من البرلمان، فهل يُعقل أن يصف من يقاتلون الإرهاب بأنهم منظمة إرهابية ما لكم كيف تحكمون».

وتابعت: «ننتظر رد فعل ممن استقبل رئيس وزراء تركيا بالاحضان لنرى هل سيقطع يد أردوغان كما وعد أم ستمر هذه التجاوزات مرور الكرام كما مرت قضية احتلالهم لأراضينا».

وكان العبادي، في وقت سابق، أن «الحشد الشعبي قوة تابعة للحكومة العراقية وسنقطع يد كل من يسيء له سواء كان في الداخل ام الخارج».

ومن جهتها، وصفت النائبة العراقية، عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الرئيس التركي بـ«ديكتاتور منبوذ داخلياً ودولياً»، واتهمته بـ»دعم الإرهاب علنا دون أي خجل»، ودعت إلى «قطع العلاقات مع تركيا وجعلها تخسر الملايين، وإعادتها بعد زوال «نظام أردوغان».

وقالت في بيان إن «ديكتاتور تركيا أردوغان المنبوذ داخلياً ودولياً يعتبر الحشد الشعبي منظمة إرهابية لأن كل من يتصدى لداعش هو في نظره إرهابي».

وبينت أن «حزب العمال الكردستاني التركي حارب داعش بشكل طوعي هو وفقاً للأجندة الأردوغانية إرهابي أيضاً ويهدد مصالح دولته العثمانية المزعومة».

كذلك، أكد النائب عن كتلة بدر النيابية، حنين القدو، أن تصريحات أردوغان تجاه الحشد الشعبي لايمكن السكوت عنها، مشيراً إلى ان «سياسات اردوغان العدوانية مازالت مستمرة وسيدفع ثمنها عاجلا ام آجلا». وقال القدو، في حديث متلفز، إن «أردوغان، وكما يبدو، يسعى للاقبال على مغامرة جديدة ب‍العراق من خلال تصريحاته الخطيرة بشكل مباشر أو عبر ممثلي حزبه وحكومته».

وتابع: «تدخلات أردوغان وسعيه لفرض الوصاية على العراق هي امور لا نجد لها مبررا ولا يمكن السكوت عنها»، معتبراً أن الرئيس التركي «يسعى لزج جيشه في معارك خارجية لإبعاد شبح الازمات الداخلية التي تعصف به خلال الفترة الأخيرة».

أما الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فوجد في أن اتهامات أردوغان، لـ«الحشد الشعبي»، «دليل على اعتداله وانهزام الجماعات الإرهابية».

وذكر في تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، بأن «اتهامات اردوغان للحشد الشعبي بالإرهاب دليل على اعتداله ودليل على انكسار راعي الإرهاب وانهزام جماعاته الإرهابية».

وأضاف أن «اتهامات اردوغان للحشد الشعبي يصدق عليها (اذا اتتك مذمتي من إرهابي فهي الشهادة لي بأني معتدل).

وأبدى القيادي في الحشد، سامي المسعودي، رفضه لـ«أي تدخل سياسي أو عسكري في الحشد سواء من تركيا أو غيرها».

ودعا رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى الرد على الرئيس التركي «بما يليق بالعراق».

وهدد المسعودي في حديث صحافي، بأن «من يرشقنا بكلمة نرشقه بعشر كلمات ومن يرشقنا بصاروخ نرشقه بعشرة صواريخ، وبما أن هذا المعتوه ذكر تصريحا فنرد عليه بمثله».

وكان الرئيس التركي، قد قال، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الأربعاء، إن «الحشد الشعبي في العراق منظمة إرهابية وينبغي النظر إلى من يقف وراءها»، مشيرا إلى ان «إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وتريد التغلغل في دول عربية لتشكيل قوة فارسية».

يذكر أن العلاقات بين العراق وتركيا مرت بعدة أزمات ومشاكل، منها رفض بغداد لتواجد القوات التركية في شمال العراق، واعتراض تركيا على رفع علم كردستان في كركوك، ورفضها وجود حزب العمال التركي في العراق.

وقد جرت مؤخراً محاولات كثيرة لإصلاح العلاقة بين الحكومتين، لكن يبدو أن تصريحات الرئيس التركي تجاه الحشد الشعبي، هدمت كل محاولات الإصلاح تلك، لأنها لامست قضية حساسة للحكومة العراقية و القوى الشيعية.