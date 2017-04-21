﻿حزب الاستقلال ينتقد صمت الخارجية المغربية تجاه تصريحات العماري وتعاملها المزدوج مع الغضب التركي

الرباط – «القدس العربي»: أعاد صمت وزارة الخارجية المغربية على تصريحات لزعيم حزبي مغربي ضد تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان، الى الاذهان بيانات متشددة ضد زعماء احزاب اخرى، بمن فيهم رئيس الحكومة، عبرت عن رأيها في قضايا ترتبط بدول اخرى

وانتقد عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، اعرق الاحزاب المغربية، «التعامل المزدوج» لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لبلاده مع غضبة تركيا على الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على إثر بلاغ صادر عن السفارة التركية رداً على مقال كتبه الامين العام للحزب إلياس العماري حول الاستفتاء التركي، اعتبر فيه النموذج الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا بـأنه محاولة لإحياء نموذج الخلافة الإسلامية، واعتبرت السفارة هذه التصريحات بأنها غير دقيقة ومن شأنها أن تشوش على العلاقة بين البلدين.

وقالت السفارة التركية في الرباط، إن ما قاله إلياس العماري يعد «أحكاماً مسبقة وأفكاراً مفتراة، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا» وان ما جاء في مقال إلياس العماري، المعنون بـ»استفتاء حول عاصمة الخلافة»، يعد «أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تتضمن إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره».

وشدّد بلاغ السفارة التركية «على أن بعض الجهات تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوافر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطربوأن نسبة المشاركة في الاستفتاء تجاوزت 85 في المئة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى، وقرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي».

وهاجمت السفارة الياس العماري «لن تكون أفضل من عزم تركيا، أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير قيم الحداثة لتصبح بذلك أكثر انتشاراً في عالمنا المعاصر». وقالت أن «التعديلات الدستورية التي طالت 18 بنداً من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية».

وقال إلياس العماري في مقال نشر في 17 من الشهر الجاري إن «رهانات النموذج الذي يتزعمه أردوغان لها جذور في المرجعية الفكرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا».

والتزمت وزارة الخارجية المغربية الصمت وكتب عادل بنحمزة، في تدوينة على الفيسبوك «في الواقع لا أنتظر بلاغا من وزارة الخارجية لتوضيح الموقف من تركيا على خلفية بلاغ السفارة التركية الذي رد على ما كتبه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في تحليل شخصي للاستفتاء الدستوري الذي عرفته تركيا قبل أيام، وذلك لسببين رئيسيين: الأول مرده إلى أن المواقف الرسمية للدولة والتي على أساسها تقوم العلاقات الثنائية بين المغرب وتركيا، تعبر عنها المؤسسات الرسمية، أما الثاني في نظره فهو أن لكل فاعل سياسي الحق في القيام بقراءة لموضوع مثل الاستفتاء الدستوري في تركيا من دون أن تكون هذه القراءة ملزمة للدولة بأي شكل من الأشكال».

واضاف الناطق باسم حزب الاستقلال «وحتى إذا كانت وزارة الخارجية مضطرة لإصدار بلاغ، فإن مضمونه لا يجب أن يتجاوز أن الحكومة المغربية تجدد احترام سيادة تركيا وما يقرره شعبها وأن مواقف المملكة المغربية تعبر عنها مؤسساتها الرسمية».

وقال: «طبعاً لست في حاجة للتذكير بواقعة موريتانيا، والبلاغ الشهير لوزارة الخارجية»، حيث اصدرت الوزارة في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بلاغاً عبّرت فيه عن «رفضها الشديد» لتصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا، ووصفتها بأنها «خطيرة وغير مسؤولة».

وسبق لوزارة الخارجية أن أصدرت بلاغاً مماثلاً في الشهر نفسه تنتقد فيها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة آنذاك والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على خلفية تصريحات له حول دور روسيا في الأزمة السورية أثارت حفيظة موسكو وسفيرها في الرباط وانتقد بلاغ وزارة الخارجية آنذاك بنكيران، رغم أنه كان رئيس الحكومة ووزير الخارجية، ووصفت تصريحات بنكيران بأنها «مرتجلة» و»تعبّر عن وجهة نظر شخصية».