﻿لبنان: الحريري ووزير الدفاع وقائد الجيش في الجنوب يردون على عراضة «حزب الله»

بيروت ـ «القدس العربي»: في رد ضمني على الجولة الاعلامية الميدانية التي نظّمها «حزب الله» على الحدود اللبنانية الجنوبية والتي بدت كعدم اعتراف بالقرار الدولي الرقم 1701 وكمحاولة لأخذ الدولة اللبنانية الى أجندته بدلاً من أن يأتي هو الى أجندة الدولة، قام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ظهر أمس بجولة في منطقة الجنوب رافقه فيها وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وبدأت من مقر قوات اليونيفيل في الناقورة حيث أكد «التزام لبنان بالقرار 1701»، وقال: «من واجبنا الحفاظ على الاستقرار ودور قوات اليونيفيل اساسي».

وأضاف: «الدولة لكل اللبنانيين والجيش كذلك ولا أجندة لهم سوى الامن والاستقرار، وليست هناك سلطة في لبنان فوق هذه السلطة وليفهم الجميع ذلك».

وجاءت جولة الحريري ووزير الدفاع وقائد الجيش بعد اقل من 24 ساعة على جولة «حزب الله» التي لمّح فيها أمام الإعلاميين الى جهوزيته للدخول الى منطقة الجليل. واختار الحزب التوقيت في ظل الحديث عن مسودة عقوبات امريكية جديدة تطال وزراءه ونوابه وحتى قيادات في حركة أمل ، كما اختار التوقيت في ظل حديث عن ضوء أصفر لإسرائيل قد يتحول الى أخضر لشن هجمات على «حزب الله» بعد الضربة الامريكية على مطار الشعيرات في سوريا وبعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع ايران. كما جاءت الجولة بعد كلام وزير الدفاع الامريكي الجنرال جيمس ماتيس في الرياض من خلال تلويح ايران بالورقة التي تهمّ واشنطن جدّياً وهي أمن إسرائيل.

ورفض الرئيس الحريري الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» في الجنوب، واعتبر أن «ما حصل في مكان ما هو أمر نحن لسنا معنيين به كحكومة ولا نقبل به وأتينا اليوم لنؤكد ان دورنا كحكومة هو الإلتزام بالقرار 1701».

وأضاف: «أنا لن أقنع حزب الله ببعض الأمور والحزب لن يقنعني ولكننا كدولة نقوم بواجبنا ولا أخاف من أي حرب».

وتابع «نؤكد ان البيان الوزاري هو تنفيذ هذا القرار وأنتم تعلمون ان هناك خلافات سياسية نضعها جانباً، ووجودي هنا لنؤكد ان البيان الوزاري ننفّذه هنا في الجنوب».

ولفت الى «أن إاسرائيل تنتهك القرار 1701 ونحن نرفع الانتهاكات للامم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه ونحن نقوم بكل الجهود لتأمين مستلزمات التسليح للجيش، وإرادتنا حاسمة لتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة».

ووجّه الحريري الشكر « لكل الدول المساهمة في قوات اليونيفيل على العمل الذي يقومون به».

وقال: «نحن كدولة واجبنا حماية السيادة والحدود والمحافظة على الامن والاستقرار لأهلنا في هذه المنطقة».

واختتم «في لبنان هناك عهد جديد ونحن كحكومة ودولة مسؤولون عن السلام في الجنوب وهذا واجب الدولة اللبنانية، وهذا واجب سنكمل به حتى النهاية».

وكانت أوساط حزب الله عبّرت عن فائض من القوة وعن آثار سلبية تتركها مواقف الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على معنويات الجيش الاسرائيلي، وعن تحول استراتيجي لمنطقة الجليل من ممر للهجوم على لبنان الى أرض للدفاع عن المستعمرات

وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف «ان توقيت الجولة الاعلامية جاء للرد على حملة «تهويلية» اسرائيلية ضد لبنان، وأردنا ان نثبت للاسرائيليين اننا جاهزون لكافة الاحتمالات، وفي الوقت نفسه أردنا ان نفضح «هشاشة» الدعاية الاسرائيلية من خلال اظهار نقاط ضعفهم امام وسائل الاعلام من خلال الكشف عن الوضعية الدفاعية التي يقومون بها على الحدود».

واستغرب حزب الله تعبير رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن انزعاجه مما سمّاه «الخطأ الاستراتيجي».

وقالت أوساطه «كنا ننتظر رد الفعل السلبي الأول والأخير من تل ابيب، ولكن المستغرب انه جاء من معراب».

وسألت «هل ما يضير لبنان في ردع إسرائيل من خلال زيادة «شكوك» الإسرائيليين في انه بات قادراً على شن هجوم عسكري على مناطق الجليل والسيطرة عليها؟».

وكان « تيار المستقبل» إنضم الى جعجع في انتقاد جولة حزب الله، فأصدر بياناً جاء فيه «مرة جديدة يقدّم «حزب الله» مشهداً استفزازياً لأكثرية اللبنانيين، الذين تابعوا العراضة التي نظمها لوسائل الاعلام المحلي والأجنبي في الشريط الحدودي. ولم يكن غريباً ان يقف الجيش الإسرائيلي موقف المتفرج على هذه العراضة، وربما المرحّب بتنظيمها، بصفتها دليلاً مضافاً من الأدلة التي يتمناها، على غياب الدولة اللبنانية وسلطاتها عن مسؤولياتها في المناطق الحدودية».

وأكد تيار المستقبل «على رفض مثل هذه التحركات، التي لا وظيفة فعلية لها سوى الاعلان عن وجود جهة تعلو سلطتها على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية»، ولفت الى أنه «ينظر الى هذه العراضة كأنها لم تكن، حتى ولو جاءت في سياق تجاوز حدود السلطة والإجماع الوطني، وهو يؤكد على التزام الدولة بكل مكوناتها الشرعية السياسية والعسكرية بالقرار 1701، ويعتبره الضامن الأساس لسلامة الأوضاع في المناطق الحدودية، وخلاف ذلك يقع في نطاق الخروج على الدولة خدمة لأجندات خاصة داخلية أو خارجية».