﻿بعد الاستفتاء الدستوري: اعتداءات بالجملة تطال اللاجئين السوريين في تركيا

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: أدى نجاح «حزب العدالة والتنمية» التركي الحاكم حالياً في تركيا، بالاستفتاء الدستوري الذي نص على إجراء تعديلات على الدستور الحالي، تتضمن تعديل صلاحيات الرئيس ومدة ترشحه للانتخابات الرئاسية وفترة ولايته وغيرها والذي بدأ بتاريخ السادس عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، لتأجيج الوضع الداخلي بين أطياف الشعب التركي، على مستوى الأحزاب السياسية وفي بعض الأحيان تطور ليشمل الطوائف والعرق.

نار الصراع السياسي بين الأحزاب التركية المعارضة الرافضة للتعديلات، والتي حاولت الطعن بها، وبين حزب العدالة والتنمية لم يقتصر لظاها على الأتراك فحسب، بل امتدت لتشكل كل من هو موجود على الأراضي التركية من الأتراك وغيرهم، لتوقع اللاجئين السوريين الذين يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب داخل تركيا في أتون حرب جديدة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، وحولتهم إلى ورقة جديدة يحاول أن يستغلها لتحقيق بعض المصالح على الصعيد الداخلي وحتى الدولي.

على بعد 60 كيلومتراً من الحدود السورية الشمالية الغربية، حيث مدينة «أنطاكيا» التركية أو كما تعرف عند الأتراك باسم «هاتاي»، والتي تحوي نسبة كبيرة من أبناء «الطائفة العلوية» المعروف معظمهم بموالاته لنظام بشار الأسد في سوريا، الذي يعد الغريم الأكبر لمعظم اللاجئين السوريين في تركيا، بدأت مظاهر الاحتقان والاعتداءات تظهر من جديد بين العلويين واللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم في هذه المدينة نحو مليون ونصف المليون تقريباً.

أحمد مصطفى الاسماعيل، لاجئ سوري في مدينة انطاكيا، يعمل في مجال التجارة وتسويق المواد الغذائية، يروي لـ«القدس العربي»، ما حدث معه قبل يومين في حي «العرموطلية» الذي يقطن غالبيته علويون، قائلاً «عدت إلى منزلي في حي العرموطلية في تمام الساعة التاسعة مساءً وركنت سيارتي بجوار البناء الذي أقطنه، لأستيقظ في صباح اليوم التالي وأجد سيارتي قد تحولت لكومة من الخردة، زجاج ومصابيح مكسورة، وطلاء تم قشطه بآلة حادة، الإطارات تم تمزيقها، وعلى الصندوق كُتبت عبارة يا علي ومعها رسم لسيف ذو الفقار المنسوب لسيدنا علي بين أبي طالب».

ويضيف: «لأول مرة شعرت بأنني أقطن أخطر منطقة في المدينة، فمنذ عامين وحتى الآن لم أتعرض لأية مضايقات سواء على ممتلكاتي أو حتى اعتداءات جسدية قولية أو فعلية، ما حدث ذكرني بعناصر النظام السوري وأجهزة مخابراته وطائفته ومسقط رأسه في القرداحة».

أما بالنسبة لزياد ابراهيم الزين، وهو لاجئ في ذات المدينة ويعمل كعامل بناء، فقد كان الامر مختلفاً وطريقة الاعتداء كانت أشد وطأة من الاسماعيل، حيث نجم عنها شجٌ في الرأس وكسرفي اليد مع بعض الجروح الأخرى المتفرقة في كامل أنحاء الجسم.

يقول لـ«القدس العربي «، «ذهبت لزيارة أحد أقاربي في منطقة الشيرينجة، وهي حي شعبي يقع في جبل أنطاكيا الذي يشكل القسم القديم من المدينة، ويقطنه خليط من السنّة والعلويين والأتراك الأصليين إلا أن غالبيته علويون، قضيت عند قريبي مدة ساعتين وخرجت في تمام العاشرة مساءً، وبينما أنا أسير اعترضتني مجموعة من الشبان الاتراك، كانوا يتحدثون العربية (الساحلية) بطلاقة وعرفت فوراً أنهم علويون، بدأت بالمناورة، فقد كان علّي أن أخرج من بينهم سالماً، إلا أن أحدهم قام بضربي على رأسي بقبضة يده قبل ان ينهال الباقون علي وعددهم أربعة شبان بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وبالأحزمة الجلدية التي يرتدونها ثم تركوني أذهب والدماء تسيل مني، وقد قدمت بلاغاً إلى الشرطة ووعدوني بمعرفة الفاعلين».

ويضيف: «هم يظنون أن الضغط علينا سيؤثر على الحكومة التركية ولكن هذا أمر خاطئ، كما يظنون بأننا ساعدنا العدالة والتنمية وقدمنا له أصواتنا للنجاح في الاستفتاء، وعملياً نحن لا يحق لنا أن ننتخب أو نصوّت لأحد حتى ولو كان رئيس البلدية».

وعلى الجانب الآخر، ذكر التركي المتحدر من الطائفة العلوية مارت آكار لـ«القدس العربي»، أن ما يقوم به بعض أبناء طائفته غير مقبول على الإطلاق، فمن وجهة نظره فإن السوريين ضيوف بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم السياسي، فهو يعتبر أن الجميع في النهاية «خلقهم الله وسمّاهم إنسان».

في حين، يرى أوكتاي أوموت وهو علوي من أنطاكيا أيضاً، أن السوريين هم أساس المشكلة وأنهم زادوا من وتيرة الصراع بين الطوائف داخل تركيا، لافتاً إلى أن الاتراك السنّة اتخذوا موقفاً معادياً لـلعلويين بسبب الحرب في بلادهم ولمجرد أن «بشار الأسد» الذي يعد خصم السوريين يتحدر من الطائفة العلوية.