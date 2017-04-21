﻿مرجع إيراني كبير: الاحتجاج على قرارات مجلس صيانة الدستور يعادل «الإفساد في الأرض»

لندن ـ «القدس العربي»: صرح أحد كبار مراجع التقليد الشيعة في قُم، آية الله حسين نوري همداني، أن من يحتج على قرارات مجلس صيانة الدستور يرتكب ذنب «الإفساد في الأرض».

وحسب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، أشار نوري همداني إلى الدور المهم والحساس لمجلس صيانة الدستور في العملية الانتخابية، قائلاً إن الاحتجاج على قرارات هذا المجلس يساوي «الإفساد في الأرض». وشدد على أنه يجب على الشعب الإيراني شرعاً أن يشارك بكثافة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو القادم، وأن يختار المرشح الأصلح الذي تتطابق وجهات نظره مع الثورة الإسلامية، مؤكداً أن أي اعتراض على أداء مجلس صيانة الدستور يعتبر ذنباً لا يغفر.

وفسّر مراقبو الشأن الإيراني أن تصريحات مرجع التقليد الشيعي الكبير بأنها تحذير واضح وحادّ من أكبر مؤسسة شيعية في إيران، أي حوزة قُم، للرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الذي هدد بأنه لن يسكت أمام إقصائه من قبل مجلس صيانة الدستور، وأنها تؤكد تأييد حوزة قُم الكامل للمرشد الأعلى، علي خامنئي، وسياسته المتعلقة بالانتخابات القادمة.

وفيما يتعلق بنتائج دراسة مؤهلات مرشحي الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة باسماء 6 من المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان الوزارة أن 6 مرشحين وهم حسن روحاني (الرئيس الحالي)، وإبراهيم رئيسي )المشرف العام على مؤسسة «آستان قدس رضوي» لإدارة شؤون ضريح الإمام الثامن للشيعة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران)، ومحمد باقر قاليباف (رئيس بلدية طهران)، وإسحاق جهانغيري (النائب الأول لروحاني)، ومصطفى هاشمي طبا (مستشار وزير الشباب والرياضة للشؤون البنيوية والاستثمارية والتنموية)، ومصطفى آقا ميرسليم (عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام) يتمتعون بالأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وإلى ذاك، طالب إمام جمعة طهران المؤقت، محمد علي موحدي كرماني، لجنة الرقابة على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور أن توافق على بث المناظرات بين المرشحين الرئاسيين بصورة مباشرة من قنوات التلفزيون الرسمي الإيراني.

ونوه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، داعياً الشعب إلى المشاركة الملحمية فيها من أجل تعزيز قوة البلاد، وأن تحظى الحكومة بقوة شعبية كبيرة.

ودعا إلى تحديد المرشح الأكفأ وانتخابه، كما دعا المرشحين الرئاسيين إلى عدم منح وعود غير قابلة للتحقيق في حملاتهم الانتخابية لأن اكتساب أصوات الشعب على أساس وعود كاذبة أمر غير مشروع، بل ينبغي منح الأصوات للمرشح الملتزم بأحكام الإسلام ومن يعتزم تنفيذها بحزم.

وشدد موحدي كرماني على ضرورة بث المناظرات بين المرشحين الرئاسيين بصورة مباشرة من أجل تعزيز البصيرة لدى شرائح الشعب.

ونوه إلى أن الرئيس المقبل ينبغي أن يكون مخلصاً في تنفيذ أحكام الإسلام وإتباع نهج قائد الثورة، وألا يكتفي برفع الشعارات.