﻿خلال لقاء مبعوث بوتين الخاص به…المرشح المدعوم من خامنئي: إيران وروسيا تربطهما أواصر إسلامية وتاريخية

لندن ـ «القدس العربي»: في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في الجمهورية الإسلامية، التقى مبعوث فلاديمير بوتين الخاص ورئيس جمهورية تاتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، برفقة عدد من كبار المسؤولين الروس مرشح الانتخابات الرئاسية المدعوم من المرشد الأعلى الإيراني، إبراهيم رئيس السادات المعروف برئيسي، في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وحسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، خلال هذا اللقاء أكد إبراهيم رئيسي على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو وكذلك تطوير العلاقات مع جمهورية تاتارستان، مضيفاً أن أواصر تاريخي وإسلامية تربط إيران بتاتارستان وروسيا، فضلاً على العلاقات الدبلوماسية والسياسية.

وأوضح أن هذه العلاقات والأواصر أصبحت أقوى بفعل الثورة الإسلامية، مؤكداً أن رؤية الولي الفقيه للسياسة الخارجية الإيرانية تعتمد على تعزيز العلاقات مع موسكو إلى مستويات استراتيجية.

ورافق رستم مينيخانوف هي هذا اللقاء، وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الوزراء الروسي، آلبرت كاريموف، والمفتي الأعظم لجمهورية تاتارستان، كامل سامي غولين، والسفير الروسي في إيران، ليفان جاغاريان.

وانتقدت المواقع والصحف التابعة للإصلاحيين بشدة هذا اللقاء واعتبرته تدخلاً روسياً واضحاً في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وكتب موقع «آمد نيوز» أنه هل سيحقق «الأخ بوتين» حلم «الرفيق آية الله»؟ بالإشارة إلى دعم خامنئي لفوز إبراهيم رئيسي.

وسبق أن أكدت قناة روسيا اليوم الحكومية، أن خامنئي وبعض معمّمي حوزة قم تخرجوا في جامعة باتريس لومومبا التي كانت تعمل تحت إشراف جهاز استخبارات الاتحاد السوفيتي السابق «الكي جي بي».

وكشف لأول مرة المعارض الإيراني، أمير عباس فخر آور، صيف 2015 في كتابه «رفيق آية الله»، أن خامنئي توجه إلى موسكو في عام 1964 للدراسة في الجامعة التابعة للكي جي بي.

إلى ذلك منع المجلس الأعلى للأمن القومي الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من الظهور مطلقاً على وسائل الإعلام.