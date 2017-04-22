﻿شيخ الأزهر: المصلحة المادية ومخطط هدم الثوابت وراء الهجوم الإعلامي

القاهرة ـ «القدس العربي»: في أول رد فعل شخصي من شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، على الهجوم الإعلامي المتواصل عليه وعلى المشيخة بسبب التفجيرات الإرهابية الأخيرة، قال إن «هناك فريقين يقفان وراء الحملة الممنهجة التي تشنها وسائل الإعلام ضد الأزهر»، معتبرا أن الهدف من ذلك ترسيخ الكذب في عقول الناس ليصدقوهم.

وأضاف، في حديثه الأسبوعي، أمس الجمعة، أن «من يقوم بهذه الحملة طائفتان: طائفةٌ تعلم أن هذا الكلام الذي يروِّجونه في برامجهم ليس حقيقيا ولا أصل له، وإنما هو فرصة في هذه الظروف لجذب المشاهد ولكثرة الإعلانات، وهذا يعني أن المعيار الذي يحكمهم هو المصلحة المادية التي تهدف إلى الكسب، ولا تنظر بحال إلى مصلحة الناس، فهي مصلحة غير معتبرة».

وأشار إلى أن «هناك تزييفا للوعي يحدث كل ليلة، وذلك لأن المشاهد حين يسمع دائما وفي أكثر من برنامج أن الأزهر مناهجه إرهابية، وأنه هو الذي يخرج الإرهابيين، فهذا الأمر يشد الناس، وربما كان طعما يبتلعه البسطاء ضحايا هذا التزييف، ولكن هكذا صناعة الإعلانات تبحث كلها عن المال، ولو بالمواد والإعلانات التي تضر بتربية الفرد والمجتمع».

ولفت إلى أن «ما يحدث الآن من تناول الأزهر يوميا يهدف إلى جذب المشاهدين وزيادة عددهم وإثراء مجموعة قليلة تفهم جيدا أن هذا الكلام ليس حقيقيا، لكن هو مصيدة للثراء على حساب المشاهد البسيط الفقير، وهذا إن جاز في الحضارة الغربية التي تحكمها الجوانب المادية البحتة، لا يجوز في الشرق؛ لأن الحضارة الشرقية يحكمها الخلق والدين».

وأكد الطيب أن «الطائفة الثانية من المهاجمين للأزهر في بعض وسائل الإعلام؛ فهي ممولة ممنهجة تتصيد وتفتعل الصراعات بين الثوابت الفكرية والعقائدية للمجتمعات مع الحضارة المادية الجديدة؛ لتنفذ مخططات مدروسة لهدم كل ما هو أصيل في هذه الأمة، وفي المقدمة مؤسسة الأزهر الشريف؛ لأن دعاة هذه الفتن يؤمنون بمفاهيم حضارية متسلطة لا تطيق أن يكون بجوارها في العالم حضارة أخرى مختلفة عنها، على الرغم من أن هناك حضارات كانت تتعايش ويستفيد أهلها بعضهم من بعض».

وأوضح أن «الشرق تحكمه قيم تختلف عن القيم في الحضارة الغربية التي تبيح الإجهاض والشذوذ، ولذلك هناك مجموعة تعمل على مصادر القوة في حضارتنا: الإسلام ـ القرآن ـ السنة، التي يعون تماما أنها مواطن قوة، فلا توجد حضارة ولا ثقافة صمدت 14 قرنا والناس يلتفون حولها سوى الإسلام واللغة العربية التي لم تتغير مفرداتها عبر هذه القرون؛ لأن القرآن الكريم هو الذي حافظ على اللغة إلى أن وصلتنا وإلى أن تقوم الساعة».

وخلص شيخ الأزهر إلى أن «ما يحدث الآن من الهجوم المتكرر على الأزهر والكذب عليه هدفه ترسيخ هذا الكذب في عقول الناس ليصدقوهم، ولذلك يجب أن يكون الناس على علم بهذه الخلفيات وهم يرون هذه البرامج التي تفتري على الأزهر الذي هو عامل للاستقرار في هذا المجتمع، بل في كل المجتمعات الإسلامية».