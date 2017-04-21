﻿التسريبات في مصر: فضائح النظام منذ عزل مرسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنفجر بين الحين والآخر قنبلة تسريبات مسجلة لقيادات ومسؤولين مصريين، لم يسلم منها حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، خصوصا حينما كان وزيراً للدفاع، مما كان له أثر كبير بين أوساط المعارضين والمؤيدين للنظام الحالي.

بدأت موجة التسريبات تنشط في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في مصر وأحداث فض اعتصامي أنصاره في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب عام 2013. وكانت أولى التسريبات في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بتداول تسجيل للسيسي حين كان وزيرا للدفاع يتحدث لعدد من قادة الجيش المصري عن السيطرة على الإعلام، علاوة على تصريحه المثير للجدل عن المتحدث العسكري حينها العقيد أحمد محمد علي، التي قال فيها السيسي «أحمد علي جاذب جدا للستات»، ما يبرر به سبب اختياره كمتحدث رسمي باسم القوات المسلحة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2013 كذلك، تسربت مقاطع من حوار أجراه السيسي مع صحيفة «المصري اليوم»، لم تنشرها ضمن الحوار، يطالب فيها السيسي رئيس التحرير المقرب منه ياسر رزق بالسعي لدى المثقفين لإقرار مادة في الدستور المنتظر حينها لتحصين منصب وزير الدفاع.

وشمل هذا التسريب من الحوار تأكيد السيسي على ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية بالدستور المقبل لعشر سنوات على الأقل، ليعي الرئيس الجديد لمصر أيًّا كان توجهه بأهمية وفضل المؤسسة بتلك الفترة، ولمنع الرئيس الجديد لمصر من السيطرة على المؤسسة العسكرية بالكامل، وأعاد خسارة الإخوان المسلمين الحكم لعدم تقديرهم المؤسسة العسكرية، وأشار لمن قبله (محمد حسني مبارك) أنه كان يتدبر الأمر طوال العام إذا رغب في صلاة العيد مع المجلس العسكري.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، أذيع تسريب تحدث فيه السيسي لضباط الجيش خلال اجتماع في دار الأسلحة والذخيرة عن عدم محاسبة أي ضابط يطلق الرصاص على المتظاهرين، مثنيا على وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، والمجلس العسكري الذي قاد البلاد إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مشيرا إلى أن كل ما يصدر منه من قرارات فكأنما تصدر من طنطاوي شخصيا.

في كانون الأول/ديسمبر 2013، أذيعت 6 تسريبات لعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، أولها مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، وكان أخطرها عندما تحدثا عن ثغرة بقضية محمد مرسي وشكوى النائب العام من دفاع مرسي، وضرورة السعي لاستخراج قانون بتاريخ سابق لتقنين مكان احتجازه قبل المحاكمة وأنه كان في سجن خاص للداخلية وليس تابعا للجيش وتلفيق المكان لأي مبنى تابع للداخلية يطابق مواصفات رئيس النيابة منعًا لطعن المحامين.

وكان التسريب الثاني بين شاهين ومدير مكتب السيسي عباس كامل، لاستكمال مهمة القانون الجديد بتاريخ قديم، وفي التسجيل الثالث انضم لحوارهما الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتسريبات الباقية شاركهم المكالمة فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على إتمام العملية.

وفي كانون الأول /ديسمبر نفسه 2013، سرب تسجيل للواء ممدوح شاهين وعباس كامل مدير مكتب السيسي ليتحدث الثاني عن حادث عربة ترحيلات سجن أبي زعبل، والمتهم بها ضباط بقسم شرطة مصر الجديدة، أحدهم ابن ضابط كبير تقدم بشكاوى لمكتب السيسي خوفـا من ضياع مستقبل ابنه، وقال عباس إن القاضي يرفض الموافقة على طلبات محامي الدفاع لاستدعاء بعض الشهود وشدد على ضرورة إقناع القاضي بالعدول عن موقفه واستدعاء زملاء الضباط للشهادة، وعرض شاهين تنسيق الأمر مع الشهود للعمل على إخراج ابن الضابط من القضية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، تسريبا قديما للسيسي حينما كان وزيرا للدفاع يحذر فيه من خطورة التعامل الأمني مع ملف سيناء. وبيّن التسريب تصريحات السيسي التي قال فيها: «حينما أكون ضابطا في الجيش ألم يكن من السهل أن أحاصر رفح والشيخ زويد وأخرج سكانها لتفجير المباني الموجودة بالمدينتين، دون أن نقتل أحدا من المدنيين؟»، مؤكدا أن الخوف من تكرار سيناريو انفصال جنوب السودان عن الدولة إذا تم معالجة الوضع في سيناء بالتعامل الأمني فقط.

في كانون الثاني/ يناير 2015، سرب تسجيل لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث فيه مع المتحدث العسكري حينها العقيد أحمد علي، عن تبعية بعض الإعلاميين لمؤسسة الرئاسة وتلقيهم تعليمات دورية عن المواضيع المطلوب مناقشتها ووجهات توجيه الرأي العام.

وضم التسريب إرشادات عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية للمتحدث العسكرى السابق أحمد علي لوسائل الإعلام بعد استياء السيسي ـ قبل انتخابه رئيسًا ـ من تشكيك البعض في نزاهته والهجوم على برنامجه الانتخابي، وكرر عباس على ضرورة التشويش على مكان سكن السيسي المذكور بأوراق ترشحه بخلاف الحقيقة، ووجه خطته الجديدة لمد أذرع إعلامية تابعة للنظام لمهاجمة كل من حاول التشكيك في السيسي وقرأ عليه نصا متخيلا للبرامج التليفزيونية وما يجب على الإعلاميين ترديده لصنع «حالة تهييج» على القنوات لصالح رجل «ضحى بنفسه من أجل إنقاذ الدولة، وأنه شخصية وطنية لا غبار عليها؛ فكيف يتم التشكيك فيه».

في شباط/فبراير 2015، أذيع تسريب جديد للسيسي يتحدث فيه مع مدير مكتبه عباس كامل، بطل أغلب التسريبات المصرية، عن كيفية الحصول على أموال من دول الخليج، حين شبهوها التشبيه الشهير بأنها «أنصاف دول لديها أموال مثل الأرز»، كما تحدثوا بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي عن استراتيجية التعامل مع دول الخليج فيما يتعلق بطلب منح مالية على غرار ما حدث وقت حرب الخليج بمبدأ «خذ وهات».

بعدها بأيام أذاعت قناة «مكملين» الفضائية تسريبا جديدا للسيسي يتحدث عن طلب مبالغ مالية ضخمة من السعودية، ثم توالت تسريبات من هذا النوع تباعا، إلى أن أذيع تسريب جديد من داخل إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، يكشف تنظيم سلسلة محاضرات لضباط الجيش لإقناعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير ليستا مصريتين، ودعم قوات القائد الليبي خليفة حفتر.

في نهاية كانون الثاني / يناير الماضي «2017»، أذاعت قناة «مكملين» تسريبا لمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحدث عن رد الخارجية المصرية على بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام الداخلية المصرية لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وشملت المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الجمهورية حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية.