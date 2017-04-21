﻿منفذ اعتداء باريس منحرف لم يعرف عنه تبني الفكر المتطرف

باريس ـ «القدس العربي»: أظهرت التحقيقات الأولية يوم أمس الجمعة، أن منفّذ اعتداء باريس، الذي قتل شرطيا وأصاب اثنين بجروح بليغة، في جادة الشانزليزيه، يدعى كريم شورفي وهو فرنسي في التاسعة والثلاثين من عمره، من أصحاب السوابق العدلية والجنائية.

وولد الجاني عام 1977 في مدينة ليفري غارغون، في الضاحية الباريسية، وكان قد حكم عليه عدة مرات بالسجن في قضايا سرقة وضلوعه في قضايا جنائية بينها ثلاث محاولات قتل استهدفت رجال شرطة. كما وصفت مصادر أمنية الجاني بأن عنصر «خطير وعنيف جدا».

وكشفت السلطات الفرنسية أن الجاني الذي تمت تصفيته من طرف رجال الشرطة، كان قد خضع للتحقيق بتهمة «الإرهاب»، بعد أن عبّر على مواقع إلكترونية، عن نيته وتهديده بقتل أفراد من الشرطة. وتمّ إيقاف كريم شورفي في 23 شباط/ فبراير الماضي، ثم أُطلق سراحه، بسبب ضعف الأدلة ضده. وكان حكم عليه عام 2005، بالسجن خمسة عشر عاماً، بسبب إقدامه على ثلاث محاولات قتل استهدفت قوات الأمن في قضايا تعلق بالحق العام بينها السرقة باستعمال العنف والسلاح. ففي عام 2001، هاجم كريم شورفي، الذي لم يكن يبلغ سوى 24 عاما، عناصر الشرطة، بعدما اتضح انه كان على متن سيارة مسروقة، واستل من أحدهم سلاحه الناري وأطلق عليه النار خمس مرات وأصابه إصابات بليغة في صدره.

كما أوقفت الشرطة الفرنسية يوم أمس ثلاثة أفراد من عائلتة، كانوا يتواجدون في المنازل التي قامت الشرطة بتفتيشها ومداهمتها. وأعلنت الشرطة أنها عثرت في بيت والدته على وثائق تكشف عن ميوله للتطرّف، غير أن مصادر أمنية أوضحت أن شورفي لم يظهر أي علامات للتطرف في السنوات الماضية في السجن. كما أفاد مكتب المدعي العام فى باريس، أن المحققين عثروا على سلاح ناري وسكاكين فى سيارته التي استخدمها في هجوم الشانزيليزيه. وكان منفّذ الهجوم، كريم شورفي قد خرج من سيارته واستخدم سلاحا رشاشا بعدما بدأ بإطلاق النار على رجال أمن قرب متجر «مارك آند سبنسر» وسط جادة شانزليزيه في قلب باريس، قبل أن ترد الشرطة بإطلاق النار عليه وأردته قتيلا.

وفي ما تزال السلطات الفرنسية تبحث عن أشخاص آخرين يمكنهم أن يكونوا ضالعين في العملية، خصوصا أن تنظيم داعش تبنى الهجوم، باسم «أبو يوسف البلجيكي»، والذي لم يتم التعرف عليه لحد الآن. كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم أمس، أنّ المشتبه به الثاني الذي تلاحقه قوات الأمن الفرنسية، سلّم نفسه للشرطة البلجيكية. وقال المتحدث باسم الوزارة بيير-هنري برانديه،، إن «الرجل الذي ورد اسمه في مذكرة المطلوبين، التي أصدرتها السلطات البلجيكية، سلّم نفسه لمركز شرطة في انتويرب» البلجيكي. وكان برانديه قد قال، في وقت سابق، إن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان، على علاقة بالاعتداء الذي وقع أمس في باريس، وأدى إلى مقتل رجل شرطة. كما أوضح مصدر قريب من التحقيق الفرنسي أن الرجل البالغ من العمر 35 عاما والذي يجري استجوابه في أنفير يعتبر «شديد الخطورة» وكانت الشرطة البلجيكية تبحث عنه في إطار تحقيق آخر.

وعثرت الشرطة البلجيكية أثناء تفتيش منزله على أسلحة وأقنعة تخفي الوجه وتذكرة قطار في اتجاه فرنسا بتاريخ 20 نيسان/ أبريل، أي قبيل ساعات على اعتداء الشانزليزيه. لكن السلطات البلجيكية أوضحت أنه «لا توجد علاقة مباشرة بين الرجل ومنفذ هجوم باريس، كريم شورفي».