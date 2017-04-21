لقاء مع القراء (2): «ما لجرح بميت إيلام»
غادة السمان
ابدأ وقفتي مع القراء برسائل منهم حول جرح يؤلمنا جميعاً، ولست وحدي التي شعرت بالمذلة من لغة نيكي هيلي (ممثلة U.S.A. في الأمم المتحدة) حين أعلنت منذ أسابيع انها ستضرب بالكعب العالي لحذائها كل من يوجه انتقاداً لإسرائيل!!
ابن فلسطين رؤوف بدران يلوم بعض قادتنا الذين لم يشعروا بأي ألم من جراء ما أصابهم من تصريحات هيلي ولا من وقع كعبها على رؤوسهم، وأذكّر بقول الشاعر «ومن يهن يسهل الهوان عليه/ما لجرح بميت ايلام».
ويا أخي الفلسطيني رؤوف لم تنفع معي (حقن البنج والتخدير) كما تقول وتؤلمني باستمرار مظاهر عربدة إسرائيل.. ومنها «عربدتها السياحية» فقد قرأت في جريدة (لو باريزبان) الفرنسية اعلاناً ترويجياً (31/3/2017) للسياحة في إسرائيل (أي فلسطين المحتلة) يقول: الرحلة من باريس إلى مدينة (جيروزاليم) وتل أبيب بمبلغ 499 يورو، والاعلان يذكر ان السائح يطير في أربع ساعات إلى حضارة عمرها 3000 سنة. وهكذا تسرق إسرائيل التاريخ العربي وتحاول تهويد المعالم التاريخية والتراثية وحتى اسم «القدس» صار «جيروزاليم» ونحن لا نزال نتشاجر في ما بيننا في مخيم «عين الحلوة» اللبناني مثلاً!
أسماء إسرائيلية على مدن عربية
عمرو ـ سلطنة عمان يثير موضوعاً غاية في الأهمية وهو عن «التقصير العربي في التعريف بالمدن والقرى الفلسطينية». وهذا صحيح وكان غسان كنفاني يتألم لتبديل الأسماء العربية لمدن وقرى فلسطين في أسماء عبرية مثل «بئر السبع» وصارت «بيرشيبا» وصرنا بحاجة إلى «كراس دليل» يعيد الأسماء الأصلية العربية إلى ذاكرة الأجيال الآتية.. ويضيف عمرو انه شاهد صوراً فوتوغرافية لمدينة صفد الفلسطينية وبهره الشبه بينها وبين الشام كأنها قطعة من دمشق.
ويذكرنا بقصيدة أليمة لإبن صفد الشاعر سالم جبران.
اين أمثال صلاح الدين؟
بولنوار قويدر ـ الجزائر يوجه التحية إلى بقية القراء المعلقين لكنه لا ينسى طاقم جريدة «القدس العربي» وهذا جميل ومرهف وأشاركه الرأي!
لفتني أيضا ما نقله بولنوار من قول القائل حول فلسطين: «اللدغة لدغة يهودية، والسمّ سم أمريكي والمؤامرة أهلية، ومن أجل عودة فلسطين إلى شرف عهدها يجب لها رجال من طراز: صلاح الأيوبي».
أسامة كلية ـ سوريا/المانيا يقول ببراءة «ما زلت أذكر البكاء الشديد عندما كنت في الصف الخامس وقرأ لنا المعلم عن بيارة البرتقال التي دمرها الاحتلال الصهيوني وقتل الأب الذي زرعها هذه الكلمة المؤثرة لم تُنسِ الموقع باسم (؟؟) غلطة في حرف فيها حيث كتب أسامة «زلة إصبع» لا أكثر، فنحن بشر، وثمة أخطاء كبيرة مثل تلك الغلطة على شاهدة قبر أديب كبير استطاع الخطأ المطبعي اللحاق به حتى قبره وطال الخطأ اسمه على قبره!!
المرأة رجل ينجب الأطفال!!
في معرض التعليق على كلمتي في اليوم العالمي للمرأة يكتب الدكتور اثير الشيخلي/العراق: «الحيف أمر واقع على المرأة ليس في دولنا المهزومة نفسياً نساء ورجالاً فحسب، وانما في معظم دول العالم، والمطالبة بحقوقها كما حقوق الرجل قضية عادلة». ويتوقف امام عبارتي «المساواة الخرقاء»: وقولي ان المطلوب التكامل لا التماثل..
ومثله يتوقف رياض ـ المانيا أمام العبارة ذاتها، وأشعر بأنني مدينة لهما ولبقية القراء بتوضيح ما أعنيه «بالمساواة الخرقاء» وهو ما قصرت فيه لأنه سبق لي ان تحدثت عن ذلك مطولاً في كتابي «امرأة عربية وحرة» كما في «لحظة حرية» أخرى ولدي هلع من التكرار، ولكن لا بد من توضيح عبارة «المساواة الخرقاء». وإليكم هذا المثال المختزل عليها: حين انفجرت حركة «تحرير المرأة» في U.S.A. طالبت الرائدات بالمساواة المطلقة الكاملة والمشاركة حتى في «المراحيض العامة»!! وتخلين ايضاً عن إجازات الحمل والولادة وعن حقائق منها ان المرأة هي التي تحمل وتنجب وليس الرجل!
ثم جاء الجيل الثاني من نساء (تحرير المرأة) في U.S.A. ووجد ان الاندفاع الهستيري الأول للمساواة كان أحياناً رثاً ولا واقعياً، وحرم المرأة من إجازات الحمل والولادة مع الحصول على كامل الراتب. وانتقد ذلك الجيل الثاني لتحرير المرأة، التطرف النسائي للرائدات وذلك في «ثورة على ثورة النساء» وأذكر على سبيل المثال كتاباً يجسد ذلك للاستاذة الجامعية «سيلفيا آن هوليت» التي انتقدت التطرف والرغبة في الاستفزاز والتحدي وطالبت بالعدالة لقطاع شاسع من النساء المتزنات اللواتي يرغبن في بناء أسرة والمحافظة على عملهن ورفضت المساواة المطلقة مع الرجل التي تحرم المرأة من مكاسب نسوية في حقول الأمومة.
هل ستختارين البقاء مع المخطوفين؟
المرأة العربية في حركتها التحررية ظلت بعيدة عن تقليد النموذج المتطرف للحرية الغربية ولعل تراثنا كعرب إلى جانب وعي المرأة يقفان خلف تلك النظرة الحضارية النسوية العربية إلى طريق تحرير المرأة برفقة زميلها المواطن الرجل من دون التخلي عن حقوق تمتاز بها لكونها انثى..
وأحب أن أعرف موقف امرأة من المناديات بتحرير المرأة مع المساواة المطلقة بالرجل: إذا تم اختطاف طائرة وهي فيها، واحتجاز الركاب كرهائن واطلاق سراح النساء، هل سترفض ذلك لأنها مساوية للرجل وتصر على البقاء مع رهائن الطائرة؟ أم ستفرح بكونها انثى وحامل يطلقون سراحها؟
وأختتم بقول جميل من نوارة/سوريا الحامل التي تقول عن طفلها القاطن داخلها: حين سمعت دقات قلبه للمرة الأولى بكيت. يا إلهي، قلب ينبض بداخلي. شعور مهيب. فجأة تحولتُ من أنثى إلى صانعة حياة، وما أعظمه من شعور.. وجاء ذلك في تعليقها على مقالي «لذة لم يذقها رجل».
ومعذرة عن القراء الذين لم يسمح ضيق المجال للقاء مع رسائلهم هذه المرة.. وإلى موعد آخر..
غادة السمان
عرفت فلسطين بأرض (كنعان) قديماً (حوالي 2500 ق. م).
وفي عام 2100 ق. م تعرضت لغزو القبائل الكريتية التي سكنت شواطئها بين يافا وغزة، فسميت تلك المنطقة باسم (فلسطين) ثم صار هذا الاسم لكل المنطقة فيما بعد وبحكم موقعها تعرضت لحروب طاحنة وغزوات وهجرات متوالية لكن معظم الغزاة عابرين إلا من استقر فقد اندمج مع السكان وصار منهم.
خرجت قبائل العبرانيين من مصر متجهة إلى الشرق بقيادة النبي موسى (عليه السلام) في عام1290 ق. م، وتوقفت في صحراء التيه (40 عاماً).
وفي عام 1000 ق. م أخضع النبي داود (عليه السلام) (الكنعانيين اليبوسيين) في منطقة القدس وجعل أورشليم (القدس) عاصمة لمملكة إسرائيل.
وبعد وفاة ابنه النبي سليمان (عليه السلام) عام 935 ق. م انقسمت المملكة إلى مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل.
وفي القرن السادس ق. م تعرضت فلسطين لغزوات الآشوريين والكلدانيين وتبعثر اليهود على أثرها وفي عام 529 ق. م غزا الفرس فلسطين وألحقوها بدولتهم.
وفي عهدهم عادت قبيلة (يهوذا) مع بقايا الأسر البابلية إلى القدس وأعادت الهيكل من جديد.
عام 332 ق. م غزا الاسكندر فلسطين.
وعام 90 ق. م قدم العرب إلى الأنباط وألحقوا فلسطين بعاصمتهم البتراء.
إلى أن احتلها الرومان في أوائل القرن الميلادي وظلت تتبع روما أولاً وبيزنطة بعدها، إلى أن جاء الإسلام وحررها من أيديهم.
– من النت -
ملاحظة : أورشليم تعني مدينة سليم باللغة الكنعانية !
ولا حول ولا قوة الا بالله
وأذكّر بقول الشاعر «ومن يهن يسهل الهوان عليه/ما لجرح بميت ايلام»- السيدة غادة ياسمين الكاتبات العربيات واود ان امون عليك هذا الشاعر ليس بمجهول ليقال قال “” الشاعر”” انه طبعا المتنبي وشعره انشودة الدهر فهلا نعطي لكل ذي حق حقه!.
اعود لموضوع تغيير الاسماء في مدننا العربية ومنها طبعا بالاضافة الى فلسطين العزيزة الاحواز العربية درة الخليج العربي (370 الف كم مربع) والمحتلة من ايران منذ عام 1925 وغيروا اسم الخفاجية الى سوسنكرد والمحمرة الى خرم شهر وغيرها ويحرم على الاحوازيون التسمية بغير الاسماء الدينية المذهبية او الاسماء الفارسية مثل كورش وداريوس ورستم وقلي و تخيلي لايمكن تسمية فتاة عربية باسم غادة مثلا! وشكرا
أعماق غادة أقرب لمحبيها..
صباح الخير سيدتي الايقونة .. صباح فلسطيني بأمتياز وسعادة بعطر ازهار فلسيطن الميرمية وازهار التفاح وورد الخزرق
صباح الخير لفلسطين سهولها وجبالها وزيتونها ورجالها ونسائها واطفالها للرائعين الف تحية
صباح الخير لرواد الصالون الافتراضي لمريدي خان ابنة السمان الكرام
السيدة النبيلة غادة السمان تحمل في وجدانها فلسطين وهي قضيتها التي لم تحيد عنها يوماً ، واليوم جمعت بين فلسطين والمرآة العربية في ثنائية جميلة عبر حوار رائع مع العزيز رؤوف بدران وتساؤلات واراء عن فلسطين وامتد الحوار ليصل الى مرفأ صديقي الذي اشاركه بتواصل الافكار عمرو من سلطنة عمان ورائيه في الاهتمام بأسماء وتأريخ المدن والمناطق الفلسطينية ويستمر حديث الوجدان مع الرواد الاب بولنوار قويدر والاستاذين رياض واسامة ود. أثير الذي يثري هذا المنتدى بمداخلاته المهذبه التي تدفىء القلب حسب رائي الايقونة ويقيني بذلك.
أعماق غادة السمان أقرب لمحبيها ، تشعر بالوجع العربي المزمن ، اذا تفحص قارىء نصوص الايقونة سيلاحظ نصوصاً نثرية نسجت بألوان الحياة والحرية والحب لان الروح الشعرية الجميلة لايمكنها الا التعبير عن النفائس التي أعتدنا على تلقيها من سيدة الابداع والصياغة الادبية ،
لحظة الحرية التي علمتنا الوضوح والجراءة في تبني الافكار حين قالت ( اليوم أغرد كبومة لا تتنصل من جمالية جراحها معلنة رفضها للذين يقولون النضال وينهالون علينا بالنصال ) انظرها ياسمينة شامية بكل الفصول .
تحياتي
نجم الدراجي . بغداد
في قلب كل رجل تسكن امرأة، وفي قلب كل عربي تسكن فلسطين