انتخابات فرنسا بين المتهم بالفساد والعنصرية والستاليني!
رأي القدس
لم يكن ينقص انتخابات الرئاسة الفرنسية غير حدث هجوم شخص ذي اسم عربيّ ـ إسلاميّ في قلب باريس الأشهر، شارع الشانزليزيه، لتكتمل عناصر «الأكشن» الهائلة التي تعجّ بها طاحونة السياسة الفرنسية الحمراء.
سارع المرشّحون الأساسيون لاستغلال الحادث وتوظيفه في تأجيج المشاعر لعلّها تنقلب أصواتا في صناديق الانتخاب، فزعيمة حزب «الجبهة الوطنية» العنصري مارين لوبان قالت إنها ستنفذ، حالما تصبح رئيسة، «حرباً على الإرهاب» وإغلاق الحدود الفرنسية وطرد 17 ألف شخص، وطالبت بتشريع صارم ضد المتطرفين، فيما وعد فرانسوا فيون، بتوظيف 10 آلاف ضابط شرطة جديد (وهو المتهم بتوظيف زوجته في وظيفة وهمية كلّفت دافع الضرائب الفرنسي نصف مليون يورو!)، وبأن تكون أولوية سياسته الخارجية «تدمير الدولة الإسلامية» و«حل كل التنظيمات السلفية وكل من يوالي فكر جماعة الإخوان المسلمين»، إضافة إلى تشكيله حلفا عالميا «يضم روسيا وإيران لمحاربة المنظمات الإرهابية».
التصريحات الأخرى لم تقم بامتطاء الحصان الهائج للحدث، كما فعل فيون ولوبان، بل انتظمت ضمن خطوطها السياسية المعروفة، فأكد مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون أن «حماية الفرنسيين ستكون أولوية قصوى» فيما ركز مرشح اليسار جان لوك ميلانشون على الوحدة الوطنية وتعزية الضحايا، وقامت ناتالي آرتو المحسوبة على الحزب الشيوعي، وفيليب بوتو، عن الحزب المناهض للرأسمالية، بربط الموضوع بـ«الحروب الخارجية والتدخل العسكري الفرنسي في عدد من الدول العربية والإفريقية».
لم يكن الحادث الإرهابي في الشانزليزيه الأكبر أو الأول بالمقاييس الفرنسية ولكن وقوعه قبل أيام قليلة من بدء السباق الرئاسي سيعطي دفعة بالتأكيد للاتجاه العنصريّ الذي تمثّله لوبان، وقد ارتفعت موجة من التعليقات العربية في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر الأمر مؤامرة بين تنظيم «الدولة» وعتاة اليمين الفرنسي والواقع يقول إن لا حاجة لمؤامرة، فالطرفان إرهابيان ويعتاش كل منهما على تطرّف الآخر وهمجيته، واستراتيجيتا لوبان وفيون الداخلية والخارجية كفيلتان بمدّ تنظيم «الدولة» وأمثاله بعشرات آلاف المتطوّعين والمتحمسين لخوض هذا الصراع الانتحاري.
لكنّ أكثر الأمور غرابة في مرشّحي الرئاسة الفرنسية لهذه المرّة هو أن لوبان وفيون، القادمين من اتجاهات اليمين الفرنسي، لا يختلفان في سياساتهما الخارجية عن مرشح اليسار «الراديكالي» (كما تسميه وكالات الأنباء العالمية) جان لوك ميلانشون، والستاليني، كما نسميه نحن.
ينطلق الأولان من زواج ملتهب بين مرجعيات الفاشية وخصمها الافتراضي: الديغولية، أما ميلانشون الذي ارتفعت أسهمه مع تفكك الحزب الاشتراكي (الذي كان أحد أعضائه قبل تأسيسه «حزب اليسار») بين الليبرالية واليسارية، فيعمل ضمن الخط التقليدي القديم للاشتراكيين والشيوعيين الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية، ولكنّ المرشحين الثلاثة، على اختلاف مساقاتهم الأيديولوجية يجمعهم الشغف برئيس روسيا الحاليّ فلاديمير بوتين، من دون أن يقوم أحد منهم بمساءلة نفسه عن معنى هذا اللقاء وكيف حصل.
يجتمع المرشحون الديمقراطيون الثلاثة إذن على احترام نظام غير ديمقراطي يحكمه فرد ارتقى لمنصبه عبر أجهزة الاستخبارات ويحتكر السلطة والثروة ويقوم باغتيال خصومه السياسيين وتصفيتهم بطرق مخيفة ويدعم زعماء أنظمة الاستبداد الذين يتفننون في قتل شعوبهم ويتفاخر بإيقافه مدّ الثورات العربية.
تفصح هذه المفارقة الهائلة لاجتماع أقصى اليمين واليسار الفرنسيين على دعم الطغيان والدكتاتوريات عن خلل بنيوي في الوضع الفرنسي، وعلينا لهذه الأسباب أن نتوقع مفاجآت سيئة لفرنسا وللعرب والعالم.
رأي القدس
” ولكنّ المرشحين الثلاثة، على اختلاف مساقاتهم الأيديولوجية يجمعهم الشغف برئيس روسيا الحاليّ فلاديمير بوتين، ” إهـ
المرشحان اليمينيان لوبان وفيون قد ينسقان مع بوتين ضد الإسلاميين السُنة !!
أما المرشح اليساري جان لوك ميلانشون فهو لن ينظر لبوتين كشخص يساري!
بوتن يمثل تهديد حقيقي لأوروبا, لهذا فأغلب السياسيين الأوروبيين ضد توجهاته
ولا حول ولا قوة الا بالله
فرنسا دولة ديمقراطية كبرى و بدون فرنسا و ألمانيا ليست هناك أوروبا …شئ طبيعى ان تتجه لها الأنظار …لاول مرة ﻻ نعرف من سيمر الى الدور الثاني و يوم الأحد و لاول مرة سوف يكون هناك تشويق كبير بفرز الأصوات …
سوف يخرج علينا من يسب فرنسا و ينعتها بكل النعوت و يحملها كل ماسى العرب و العجم و هذا شئ طبيعى و من شيم الفاشلين و من يعطون الدروس للاخرين و هم فى الصف الاخير بالمقارنة بمن يوجد على الكرة الأرضية …فرنسا دولة ديمقراطية و من سيكون رئيس فرنسا سوف يلتزم بحماية مصالحها و مصالح الفرنسيين نقطة و نرجع للسطر …
هناك الكثير ممن اصولهم مغاربية سوف يصوتون الى السيدة مارين لانها الوحيدة التى ستعمل على تخليصهم ممن يتسبوبون لهم فى المتاعب من الإرهابيين و المجرمين من بنى جلدتهم و هذا شئ جيد على المدى البعيد بالنسبة لهم و انا اعرف مااقول …تحيا تونس تحيا الجمهورية
آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تكافؤ فرص نجاح المرشحين الأربع الأساسيين في تجاوز المرحلة الأولى في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية, ومن الصعب التنبؤ أيهما أكثر حظا للمرور إلى الدور النهائي, فهناك شريحة واسعة مترددة ولم تبدي عزمها على اختيار مرشح بعينه خلال إجراء استطلاعات الرأي, وهؤلاء هم الذين سيحددون الفائزين يوم غد الأحد.
لكن من شبه المؤكد أن مرشحة اليمين المتطرف حتى وإن استطاعت الظفر بالمنافسة في الدور النهائي فلن تتمكن من الفوز بالإنتخابات الرئاسية لأن مؤيدي المرشحين الأخرين رغم اختلاف منطلقاتهم وتوجهاتهم السياسية, سيصفون جميعا وراء المرشح الذي يقابل السيدة مارين لوبين للحيلولة دون قيادة اليمين المتطرف لحكومة البلد كما حدث في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة.
السيناريو الأقل ضررا _فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لفرنسا_ لمصالح البلدان العربية هو فوز مرشح يحسب على الجناح الإشتراكي السيد ماكرون وهو وزير تقنوقراطي سابق في حكومة الإشتراكيين, وقناعاته تذهب إلى ترسيخ التعاون داخل الإتحاد الأوربي وإعطاء الألمان الحيز الأهم في علاقات فرنسا الخارجية ولا يبدي أي رغبة في ربط علاقات متميزة مع بوتين ونظامه البئيس.
الفساد المستشري زائد الستالينية المزعومة يعطيان عنصرية بغيظة. العنصرية اليوم راعيتها روسيا التي نجحت في انتخابات أمريكا بدعم من الصهيونية التي تمثل توجه اللوبيات. وحين يُقال لوبيات فإنه يتبادر إلى الذهن التفرقة بين أقلية عنصرية متحكمة وأغلبية منقسمة.
القوميون في فرنسا هم من سوف ينجحون في الإنتخابات لأن توجه العالم مستقبلا يقوم على العنصرية. ولأن الواقع يصدق ذلك. حتى وإن أخفقوا فإن لهم قدما في التشريع من خلال البرلمان الذي لهم فيه حيزا لا يستهان به.
ما أثار انتباهي وأنا أتصفح الجرائد الفرنسية ذاك التركيز على برامج كل مرشح في المجال الإجتماعي والإقتصادي المحلي وخطط كل مرشح لتجاوز اختلالات برزت هنا وهناك ورؤية الأحزاب المشاركة في التنافس على مقعد الرئاسة للسياسة الخارجية للبلد والموقف من أزمات خارجية مع الكثير من التفاصيل واللقاءات الصحفية الناقدة والجريئة… واستحضرت المهازل التي يعرفها وطننا العربي كلما دقت انتخابات تشريعية أو رئاسية على الأبواب, وكيف أن كل التيارات السياسية المشاركة في المسرحية الهزلية التي نعايشها كل 4 أو 5 سنوات لا طعم لها ولا لون غير ولائها للنظام القائم, تكاد تتماهى وتتشابه ولا يكاد المرء يميز بينها, فلا برامج عملية لمعالجة قضايا سياسية أو إجتماعية ولا حوارات صريحة وعميقة تلامس مواطن الخلل والإخفاقات وتقدم البدائل المقنعة, انتخابات تقوم على الولاءات وتزوير إرادة الناخبين وشراء الذمم …
ثم ننتظر ما ستفرزه صناديق الإقتراع في فرنسا وأمريكا و الشرق والغرب وما يتمخض عن ذلك من انعكاسات على أوضاعنا ومستقبل أبنائنا؟! سلمنا مصيرنا لغيرنا بدل امتلاك زمام أمورنا ونصبنا أنظمة مستبدة وفاشلة تحكمنا وتهوي بنا للدرك الأسفل, كل ما نجنيه اليوم هو مما كسبت أيدينا.
*كل الأحزاب (انتهازية)
وتصطاد ف الماء العكر..
سلام