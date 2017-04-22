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1 COMMENT

  1. يروى أنّ ضابطاً إنكليزياً أثناء الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى ؛ كان في يوم جمعة مع مرافقه العراقي قريباً من أحد مساجد بغداد…فسمع الخطيب منفعلاً متهجماً على المحتل الغاشم الكافر…فسأل الضابط البريطاني مرافقه : ماذا يقول الخطيب ؟ فأجابه : إنه يشتمكم أيها المحتلون.فسأله الضابط البريطاني : وهل معه مدفع أوبندقية ؟ فأجابه : لا فقط لسانه.فردّ عليه الضابط البريطاني : دعه يتكلم فلن يفعل شيئاً ولو ظلّ يتكلم الدهركله.وعقبال مائة عام ياأم ناجي.

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