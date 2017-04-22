الحرس الملكي البريطاني يحتفي بالعيد الواحد والتسعين للملكة اليزابيث الثانية Apr 21, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعات
يروى أنّ ضابطاً إنكليزياً أثناء الاحتلال البريطاني للعراق بعد الحرب العالمية الأولى ؛ كان في يوم جمعة مع مرافقه العراقي قريباً من أحد مساجد بغداد…فسمع الخطيب منفعلاً متهجماً على المحتل الغاشم الكافر…فسأل الضابط البريطاني مرافقه : ماذا يقول الخطيب ؟ فأجابه : إنه يشتمكم أيها المحتلون.فسأله الضابط البريطاني : وهل معه مدفع أوبندقية ؟ فأجابه : لا فقط لسانه.فردّ عليه الضابط البريطاني : دعه يتكلم فلن يفعل شيئاً ولو ظلّ يتكلم الدهركله.وعقبال مائة عام ياأم ناجي.