نتنياهو: إذا كان الفلسطينيون راغبين في السلام مع إسرائيل يتعين عليهم وضع حد لمكافأة “الإرهاب”

واشنطن - د ب ا- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا كان الفلسطينيون يرغبون حقاً في السلام مع إسرائيل، فإنه يجب عليهم أولاً أن “يأتوا نظيفين ” ويضعوا حد لـ”مكافأة الإرهاب”.

وزعم نتنياهو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية ، أن السلطة الفلسطينية،بقيادة محمود عباس، قد انفقت جزءاً كبيراً من المساعدات المالية التي تتلقاها على “الارهابيين وعائلاتهم” على حساب دافع الضرائب الأمريكي .

وأضاف نتنياهو، في التصريحات التي نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” السبت، ” المبالغ التي تدفع للإرهابيين يمكن أن تكون أكثر من مليار دولار” .

وتابع نتنياهو. “أنا لا أتحدث عن حماس. أنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية، التي تمثل الخط الرئيسي بقيادة الرئيس ، الذي سوف يذهب للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.”

يذكر أنه من المقرر أن يعقد لقاء بين عباس مع ترامب، في الثالث من الشهر المقبل .

وحول إيران، صرح نتنياهو بانه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية في أي فترة في المستقبل إذ أن ذلك سيمكنها من تحقيق هدفها وهو الاستيلاء على منطقة الشرق الأوسط برمتها ومحو إسرائيل وهذا ما يعلنه” النظام الإيراني المارق” جهرا.

يذكر أن نتنياهو يعارض الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا .