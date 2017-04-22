المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يلقي تحية الصباح على أحلام والفناننة الاماراتية لم ترد
دبي ـ كعادتها تشارك الفنانة الإماراتية أحلام، متابعيها وجمهورها كافة تفاصيل حياتها منذ الصباح وحتى المساء، حتى في الأحداث المحورية لا تقوم بالتصريح عبر وسائل الاعلام التقليدية بل تتجه جميع الانظار إلى تويتر احلام فحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت هو الأكثر متابعة لها من قِبل جمهورها.
غردت احلام صباح اليوم عبر حسابها الخاص على “تويتر”، صباح الورد، لكن المفاجئ أن أول المتابعين الذي ردوا التحية كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي قال: “صباح الموسيقى الطيبة”.
ليست هذه المرة الأولى التي يشتبك فيها أفخاي أدرعي مع مشاهير عرب، فقد سبق قبل ذلك أن رد على أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عندما أعلن وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها، فرد أدرعي بحديث نبوي عن الكذب، متهماً حماس بالكذب، ما أثار استهجان رواد الشبكات الاجتماعية.
أفخاي أدرعي الصهيوني الارهابي غبي وسخيف يظن انه يحصل على موقع له ويثبت وجوده ويظهر لاسياده الارهابيين انه يحقق شئ وفي الحقيقة لا يحقق سوى الشتائم والاهانات. راجعوا حساباتها في كافة المواقع والمنصات لا يحصل سوى على شتائم
زيادة في غبائه يظن ان احلام بحاجة الى متابع اضافي, او حتى ان يمدح فيها هي ناقصة وبعين احلام مطربة وليست موسيقية ليتكلم عن الموسيقة