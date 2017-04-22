مصرية تبيع رضيعتها بـ100 جنيه لارتفاع أسعار الألبان

القاهرة ـ أقدمت متسولة مصرية على بيع طفلتها بثمن بخس لا يتجاوز 100 جنيهمبررة ذلك بأنها غير قادرة علي شراء ألبان الأطفال لارتفاع سعرها، إضافة إلي أنها تشعر بصعوبة تحمل مسئولية طفلة رضيعة.

وأوضحت تحريات الشرطة المصرية المتسولة –مقيمة في الإسكندرية- ومتهمة فى 4 قضايا تسول وسرقة بالإكراه، أنها باعت ابنتها الرضيعة “آية” 40 يومًا، والتي حملت بها سفاحًا ولم تسجل بياناتها فى سجلات المواليد الرسمية لعدم افتضاح أمرها، وتبين أن المتسولة اتفقت مع آخر، على شراء الطفلة مقابل 100 جنيه لبيعها لأحد الأثرياء، وتم القبض على المتسولة والعامل واعترفا بالواقعة.