إصابة طفل فلسطيني برصاص مستوطن بالخليل
Apr 22, 2017
الخليل - الأناضول – أصيب طفل فلسطيني، برصاصة أطلقها مستوطن إسرائيلي باتجاهه، السبت، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن “الطفل يوسف وائل العواودة (6 أعوام) برصاصة في البطن، أطلقها عليه مستوطن في منطقة كرمة بالخليل.
وأشارت الوزارة إلى أن الطفل نقل لمستشفى عالية الحكومي بالخليل، ووصف وضعه بـ”المستقر”.
لو كان الطفل صهيوني لنشر الخبر في جميع صحف الغرب وتلته كل قنوات الأخبار ولجعلوه سفير من ألآمم المتحدة للسلام ولربما أعطوه جائزة نوبل للسلام والنوايا الحسنة .
ان هذا العالم الذي نحيا علية يستحق الدمار .