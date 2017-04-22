إصابة طفل فلسطيني برصاص مستوطن بالخليل

الخليل - الأناضول – أصيب طفل فلسطيني، برصاصة أطلقها مستوطن إسرائيلي باتجاهه، السبت، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن “الطفل يوسف وائل العواودة (6 أعوام) برصاصة في البطن، أطلقها عليه مستوطن في منطقة كرمة بالخليل.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل نقل لمستشفى عالية الحكومي بالخليل، ووصف وضعه بـ”المستقر”.