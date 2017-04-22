إنزال جوي أمريكي في ريف “البوكمال” السورية

الأنبار - الاناضول – كشف ضابط رفيع في الجيش العراقي، بمحافظة الأنبار، السبت، أن قوة أمريكية قامت بعملية إنزال جوي في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واعتقلت ما يسمى “والي الفرات” التابع لتنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي.

وقال الضابط وهو برتبة عقيد مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “قوة من القوات الخاصة الأمريكية قامت بعملية إنزال جوي في قرية الباغوز التابعة لمدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق (460 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف المصدر أن “العملية أسفرت عن اعتقال ما يسمى (والي الفرات) الذي كان قادما من العراق مستقلاً عربة عسكرية”، دون مزيد من التفاصيل عن هوية القيادي في التنظيم.

ويطلق التنظيم اسم “ولاية الفرات” على المناطق التي تضم مدن “عنه” و”راوه” و”القائم” العراقية وصولا إلى مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق‎.

وبين المصدر أن “عملية الانزال انطلقت من قاعدة الأسد بناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، التي يتواجد فيها قوات التحالف الدولي”.

وحتى الساعة (10.40 تغ) لم يصدر أي تعليق من الجيش العراقي أو الأمريكي بخصوص العملية.

والأسبوع الماضي كشف ضابط رفيع بالجيش العراقي عن وصول القوات الخاصة الامريكية الى قاعدة الأسد للقيام بعمليات مساندة للقوات العراقية بتحرير مناطق من تنظيم “الدولة” غرب محافظة الأنبار.