الخارجية المغربية: الجزائر تحاصر 55 مهاجرا سوريا قرب حدودها “بشكل لا إنساني”
الرباط- الأناضول- اتهمت السلطات المغربية، نظيرتها الجزائرية، بـ”محاصرة” مهاجرين سوريين في “ظروف لا إنسانية”، بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا.
وشجبت الداخلية المغربية، في بيان لها مساء الجمعة، ما وصفته بـ”التصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه مهاجرين سوريين، محاصرين على أراضيها”.
وتحدث البيان عن “محاصرة السلطات الجزائرية لـ55 من المواطنين السوريين على الحدود القريبة من مدينة فجيج (أقصى الجنوب الشرقي)، بعدما سُمح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة عبر التراب الجزائري على شكل أفواج منذ ليلة الإثنين الماضي”.
وأضاف البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن “الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”.
وقالت الخارجية المغربية، إن “سلطات البلاد تعبر عن استغرابها لعدم مراعاة الجزائر لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو ترابنا، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة”.
ولفتت الخارجية، إلى أن “وصول هؤلاء المهاجرين لهذه المنطقة الحدودية رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها، وإكراهات الظروف المناخية الصعبة، ما كان ليتم دون تلقيهم لمساعدة ودعم من قبل السلطات الجزائرية”.
واعتبرت الداخلية المغربية، أنه “ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الجزائر إلى محاولة ترحيل مهاجرين صوب التراب المملكة، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة”.
في المقابل، لم تصدر الجزائر أي رد رسمي بخصوص ما جاء في بيان الخارجية المغربية.
وتنفي الجزائر عادة اتهامات مماثلة يوجهها المغرب، كان آخرها عام 2014 حين استدعت الخارجية الجزائرية، سفير الرباط لديها، لإبلاغه رفضها ما وصفته بـ”مزاعم بطرد لاجئين سوريين نحو التراب المغربي”.
وخلّف الموضوع آنذاك، أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث تعتبرها الجزائر “مزاعم مفبركة” لأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ 1994، ولا يمكن لأي شخص عبورها.
منذ عقود يحاصر المغرب شعب الصحراء الغربية على حدوده الجنوبية.
انا من ابناء المنطقة لقد قامت الجزائر بنقل قؤلتء المهجرين في شاحنات مثل الدواب من غير مياه ولا زاد منهم أطفال ونساء حوامل واقتيدوا نحو الشريط الحدودي حيث طلب منهم العبور نحونا ، حيث وجدانهم يهيمون وسط مدينة فيكيك حيث طلب الأهالي من السلطات المساعدة فثم تقديم لهم المساعدة الطبية ، الجزائر التي تحمي الشعوب المقهورة جَهْرًا تنكل بهم في الخفاء وتحت ظلام الليل و هذه ليست المرة الاولى فقد قامت بطر مهاجرين افارقة نحو المغرب أكثر من مرة . فحسبي الله ونعم الوكيل في حكام المرادية العصابة
تصرف طبيعي من داعمي السفاح بشار .
الصورة توضح أن اللاجئين السوريون هم خلف السياج وموجودون على الأراضي المغربية وليسوا على الأراضي الجزائرية ،، والدليل على ذلك أن هناك وجود رجل أمن مغربي بينهم، فلم لايكون صاحب الأرض الموجودين عليها أولى بالإنسانية من غيره ؟