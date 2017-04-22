الحوثيون في اليمن يعلنون إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه السعودية

صنعاء- د ب أ- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى السبت إطلاقها لثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية (التابعين لهم) أطلقت صاروخ باليستي من طراز (قاهر 2) على تجمعات للجيش السعودي في منفذ الخضراء بمنطقة نجران جنوبي السعودية”.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق صاروخين اثنين من طراز (أوراغان) على المكان نفسه، مشيرا إلى أن إطلاق الصواريخ الثلاثة حقق إصابات مباشرة.

وبشكل متكرر يعلن الحوثيون عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، ويتحدثون بأنها تحقق إصابات مباشرة، غير أنه في العادة ينفي التحالف العربي مزاعم الحوثيين ويؤكد بأنه تم اعتراضها.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة بطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة أخرى، مخلفة قتلى وجرحى.

على صعيد آخر، أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم سيطرتها على عدة مواقع في محافظة تعز / 275 كم جنوب صنعاء/.

وقال العقيد الركن، منصور الحساني، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش الوطني في تعز في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في مديرية موزع منها الحجيفة والضويحة والعصيم”.

وأضاف المتحدث أن أكثر من ثمانية من الحوثيين قتلوا، مع سقوط عدد من الجرحى، جراء المعارك في جبهات منطقة المخا الاستراتيجية ومحيطها.