المغرب يستدعي السفير الجزائري احتجاجاً على ترحيل مهاجرين سوريين
الرباط- د ب أ – استدعت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على ترحيل السلطات الجزائرية أكثر من 50 مهاجراً سورياً نحو المغرب.
كما اتّهمت وزارة الداخلية المغربية، قوات الأمن الجزائرية “بترحيل قسري لأفواج مهاجرين سوريين صوب التراب المغربي”.
ونددت السلطات المغربية في بيان رسمي بما سمته “الوضعية المزرية التي يعيشها المهاجرون السوريون بالتراب الجزائري، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية”.
وقالت السلطات المغربية إن “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة”.
وتعدّ هذه الخطوة ثاني تحرك إعلامي للحكومة المغربية ضد الجزائر خلال أسبوع، حيث اتهم قبل أيام قائد نخبة الشرطة المغربية، عبد الحق الخيام، السلطات الجزائرية بعدم التعاون مع بلده في مجال مكافحة الإرهاب.
المغرب يلوم الجزائر على هجرة سوريين يريدون الوصول الى اوروبا ولكن يتناسى الاف مؤلفة من المغاربة المهاجرين السريين في الجزائر و يتناسى مئات الاطنان من المخدرات التي تدخل الجزائر و بتناسى انه قبل اشهر سمح لمئات من المهاجرين الافارقة بالدخول لسبتة للضغط على اسبانيا
النظام المغربي يسبق الصدمة المنتظرة من مجلس الامن في اخر الشهر ليوجه انتباه شعبه المسكين الى عدو مفترض هو الجزائر .
لكن الدبلوماسية الجزائرية اكثر حنكة و لا ترد على هذه الاكاذيب المنحطة ولا تنزل الى هذا المستوى المعتاد من نظام فقد البوصلة بعد ان تكبد هزائم في علاقاته مع دول العالم
نظام يدعم السفاح بشار الأسد. ..يرحل أناس عزل ليرضي روسيا وإيران قبل سوريا….ادا كان الجنرالات يعجزون توفير الخضر والفواكه لشعبهم مادا تنتظر منهم ….المغرب لم يقع في مقلب الكركرات. ..و ها هم يلجأون لحيلهم البالية….انا اتفهمهم لأن كيلو بطاطا يساوي 100 دينار في حين البليزاريو تتلقى ملايير الدولارات. ..و الخزينة فارغة لم يتبقى سوى 95 مليار من إجمالي 1000 مليار و بكرة حتشوفو
على كل الدول العربية استدعاء سفراء الجزاءر…نظام ديكتاتوري عسكري شمولي يريد تفكيك منطقة المغرب العربي…فهو يدعم المرتزقة في الصحراء المغربية والارهابيين في مالي وجبال الشعابني التونسية وساند نظام السفاح القدافي ومده بالعتاد والمرتزقة …وهو موالي لنظام الملالي تركة الصفويين…ويدعم الطاغية بشار …وووو…
لا افهم كيف لا يقطع المغرب العلاقات نهاءيا مع نظام الحركي.