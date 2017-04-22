﻿ «أهلا بك في بيتك»: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحبا بالناشطة آية حجازي

لندن ـ «القدس العربي»: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرئيس الأمريكي ترامب وهو جالس إلى جانب الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في البيت الأبيض بالكثير من التعليقات والأسئلة بشأن الرسائل التي تبعثها الصورة.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، في البيت الأبيض، الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، معربا عن سعادته بعودتها إلى الولايات المتحدة. وقال: «نحن سعداء جداً بعودة آية إلى الوطن. شرف كبير أن تتواجد معنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها. شكراً جزيلاً».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن ترامب «شارك بشكل مباشر من وراء الكواليس» للإفراج عن حجازي وطرح قضيتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف إن ترامب «كان حاسماً في توضيح مدى أهمية الإفراج عن حجازي».

وفي حسابها على موقع «فيسبوك» الذي يتابعه أكثر من 5.5 مليون شخص، نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، أمس السبت صورةً لها داخل البيت الأبيض برفقة آية حجازي مرحبة بعودتها إلى أمريكا، وحظيت الصورة بتفاعل واسع، وأعاد مشاركتها عشرات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي

وحجازي ناشطة أسست جمعية «بلادي» لرعاية «أطفال الشوارع» وكانت تعتني بمجموعة من الأطفال وتوفر لهم احتياجاتهم.

واعتقلت الناشطة وزوجها في قضية عرفت باسم قضية «الاتجار بالبشر» وقضيا نحو ثلاث سنوات في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنهما قبل أيام بعد تبرئتهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد الماضي، ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 نيسان/أبريل الجاري. وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.