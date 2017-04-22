﻿فيلم وثائقي فلسطيني يستنفر اللوبي الصهيوني في بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»: تسبب فيلم وثائقي فلسطيني عن القيادي المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي في حالة استنفار في أوساط اللوبي الصهيوني في بريطانيا، وذلك بعد أن أعلن نشطاء فلسطينيون اعتزامهم عرضه في قاعة خاصة وسط مدينة لندن، حيث تمكن اللوبي المساند لإسرائيل من دفع إدارة القاعة لإلغاء العرض بينما تمسك المنظمون به، وشددوا على أن العرض سيتم رغم أنف المساندين لإسرائيل ولو في مكان آخر بديل. ويأتي عرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل اسم «مروان» في إطار سلسلة من الفعاليات التي تشهدها بريطانيا تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا إضراباً عن الطعام اعتباراً من يوم السابع عشر من نيسان/أبريل الحالي، من أجل المطالبة بحقوقهم كمعتقلين وللفت أنظار العالم لمعاناتهم، فيما بدأ الفلسطينيون في بريطانيا على الفور فعاليات تضامنية مع الأسرى ونظموا العديد من الفعاليات من بينها اعتصامات أمام مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، إلى جانب فعالية عرض فيلم «مراون» الذي يفضح السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى.

وقال حامد داوود، وهو أحد القائمين على عرض فيلم «مروان» في لندن إن «ضغوط اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط الإسرائيلية في بريطانيا نجحت في دفع إدارة دار عرض في منطقة ماي فير في وسط لندن للاعتذار عن عرض فيلم «مروان» قائد الأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام، في محاولة لتحسين ظروف الأسر».

وقال إن دار العرض ألغت من جانب واحد ودون وجه حق أو تبرير مقنع الاتفاق الذي كان قد تم توقيعه بينها وبين القائمين على هذا النشاط وهما «إتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا» و«حركة فتح-إقليم بريطانيا» وكان يفترض أن تقام هذه المناسبة اليوم الأحد.

وكشف، وهو أمين سر حركة فتح (إقليم بريطانيا) أن القائمين على الفعالية كانوا قد تلقوا مكالمات هاتفية تحذرهم من المضي قدما في تنظيمها.

الفعالية تتضمن عرض فيلم «مروان»

وأكد داوود أن القائمين على المناسبة سوف يمضون قدما في تنظيمها، حيث سيتم عرض الفيلم اليوم الأحد على الرغم من الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني، فيما علمت «القدس العربي» أن أعداداً كبيرة من أبناء الجالية الفلسطينية على اختلاف توجهاتهم قرروا المشاركة في فعالية عرض فيلم «مروان» من أجل ضمان إنجاح المناسبة وإفشال الجهود الإسرائيلية الرامية للتغطية على مأساة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب المعلومات التي تلقتها «القدس العربي» فإن الفعالية تتضمن عرض فيلم «مروان» ثم ندوة حول الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيشارك فيها المحامي جواد بولس الذي يحمل معه رسالة خاصة من الأسير مروان البرغوثي للفلسطينيين في بريطانيا والعالم.

ويتوقع أن تستقطب الفعالية اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام، خاصة ما تتضمنه من رسالة البرغوثي للجمهور، كما يتوقع أن تشهد حضوراً مكثفاً من الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا وأصدقائهم البريطانيين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن الأسير مروان البرغوثي يقضي حكما بالسجن لـ14 مؤبداً في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، أما الفيلم «مروان» فهو وثائقي من إنتاج قناة «معا» الفلسطينية في الضفة الغربية.

والفيلم لم يتم عرضه تلفزيونياً حتى الآن وإنما يتم عرضه تدريجياً في العواصم العالمية المهمة على اعتبار أنه يمثل قصة الشعب الفلسطيني، ويشرح قضية الأسرى في سجون الاحتلال، ولا يتوقف الفيلم عند عرض شخصية مروان البرغوثي كقائد وطني في الأسر على غرار نيلسون مانديلا وإنما يُجسد الشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله أجل تحقيق الحرية والاستقلال.