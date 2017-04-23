استفتاء تركيا: ما بعد جمهورية أتاتورك
Apr 22, 2017
انقسم المجتمع التركي في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي تنقل البلد من نظام برلماني إلى آخر شبه رئاسي، وتمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة. لكنّ الأغلبية البسيطة كانت كافية، فأدخلت النظام السياسي في طور جديد، يطوي الكثير من عناصر الجمهورية التي دشنها أتاتورك قبل تسعة عقود ونيف، ويضع البلاد أمام احتمالات مختلطة، تتضمن الاستقرار مثل الاضطراب.
(ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13)
استفتاء تركيا: ما بعد جمهورية أتاتورك
لكل زمان دولة ورجال يا سادتي الوجه العام لتركيا تغير وهنا جديد فخور بتركيا عظمي ويسعي اليها ان كان مع اردغان او اتاتورك انهم يتقدمون بثبات انهن امة يفتخرون بتركيتهم ولا يقلدون احد