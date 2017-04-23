﻿ارتفاع عدد ضحايا هجوم «مزار شريف» إلى 140

بنما سيتي: ارتفع عدد قتلى الجنود الأفغان في الهجوم الذي نفّذه مسلحون من «طالبان»، على قاعدة عسكرية في مدينة مزار شريف (شمال) إلى 140، حسب النائب في مجلس شورى بلخ، شجاع الدين شجاع.

وقال شجاع، أمس السبت، إن «140 جنديًا أفغانيًا قتلوا فيما أصيب 150 آخرون جراء الهجوم الذي نفّذه مسلحون مساء الجمعة على قيادة فيلق شاهين 209، في مزار شريف (عاصمة ولاية بلخ)».

وأعرب عن «قلق بلاده من احتمال زيادة عدد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين الجنود المصابين».

من جهته، قال جندي أفغاني داخل الفيلق، إن «10 مسلحين دخلوا إلى القاعدة العسكرية على متن سيارتين عسكريتين عبر البوابتين الأولى والثانية».

وأشار الجندي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إلى أن «المسلحين أطلقوا النار على الجنود الذين كان بعضهم في المسجد والآخرون في المطعم، ما أدى إلى مقتل العديد منهم».

وأوضح أن: «عددا من المسلحين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، من دون معرفة كيفية دخولهم إلى مثل هذه المنطقة ذات الحماية المشدّدة».

وتوقّع النائب في مجلس شورى بلخ، محمد هاشمي، أن «يكون الهجوم مخططًا له قبل شهر، فمسؤولو القاعدة لم يتلقوا أي تحذير أو معلومة حوله، ثم لماذا لم تتخذ التدابير اللازمة؟».

وأشار إلى أن «المنظمات الإرهابية تحاول إحداث الفوضى في بلخ التي تعد من أكثر الولايات أمنًا في أفغانستان».

ودعا الهاشمي، إلى «شنّ عملية كبيرة جدًا للحيلولة دون وقوع هجمات أكبر خلال فصل الصيف».

من جانبه أشار المحلل السياسي، عتيق الله أمرخيل، إلى «تورّط جنود من الفيلق بالهجوم المسلح، نظرًا لصعوبة الدخول إلى المنطقة».

وبيّن أن «طالبان بدأت في الآونة الأخيرة باستهداف القواعد العسكرية بهدف التخويف».

وفي سياق متصل، وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني، إلى قاعدة «فيلق شاهين 209»، في مزار شريف، بعد ساعات من الهجوم.

جاء ذلك على لسان مسؤول في مكتب الرئاسة الأفغانية، الذي لم يدلي بأي معلومات إضافية حول تلك الزيارة، حسب ما ذكرت وكالة «خاما» الرسمية الأفغانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أن عدد قتلى الهجوم الذي تبنته حركة «طالبان» ما زال قيد المتابعة.

وأفاد مسؤولو الوزارة، أن «شخصا من المهاجمين العشرة الذين شاركوا في هذا الاعتداء المسلح تم اعتقاله، في أعقاب تفجيره لقنبلة على مدخل القاعدة بهدف مساعدة العناصر المسلحة على تنفيذ الاقتحام». (الأناضول)