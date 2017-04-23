مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف اسرائيلي جنوب سوريا

دمشق - د ب أ – قتل ثلاثة جنود سوريين جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً تابعاً للقوات السورية في منطقة نبع الفوار شمال غرب محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من القوات السورية، بأن اسرائيل قصفت بصاروخين مستودعاً للذخيرة للجيش السوري في منطقة نبع الفوار في محافظة القنيطرة أدى إلى مقتل ثلاثة جنود سوريين.

يذكر أن اسرائيل قصفت يوم الجمعة الماضية موقعين للقوات السورية في محافظة القنيطرة كما قصفت بثلاثة صواريخ مدينة البعث مركز محافظة القنيطرة دون وقوع إصابات وفقاً لمصدر عسكري سوري.