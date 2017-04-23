نتنياهو يطالب الحكومة الفلسطينية بوقف تمويل عائلات الأسرى

القدس - الأناضول - طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة الفلسطينية بالتوقف عن تمويل عائلات الفلسطينيين، الأسرى في السجون الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي، اليوم، وفقاً لما نشره موقع الإذاعة الاسرائيلية العامة الالكتروني.

وجدد نتنياهو، خلال كلمته أمام مجلس الوزراء، هجومه على الأسرى الفلسطينيين ووصفهم بـ”الإرهابيين القتلة”.

وقال:” على السلطة (الفلسطينية) أن تتوقف عن تمويل عائلات الارهابيين الذين يقضون فترات محكومياتهم في السجون، والتوقف عن تمويل عائلات إرهابيين قُتلوا خلال ارتكاب مأربهم”.

وأضاف نتنياهو:” هذا اختبار بسيط وواضح لرغبة الفلسطينيين في السلام”.

وأكمل:” لا يمكن دعم السلام مع إسرائيل، وفي نفس الوقت تمجيد وتمويل قتلة اسرائيليين”.

وعلّق نتنياهو خلال كلمته امام مجلس الوزراء على إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، بالقول، إن حكومته “تقود سياسة حازمة وتتسم بالمسؤولية بموجب المعايير الدولية وليس بموجب املاءات الارهابيين”.

ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين منذ السابع عشر من الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.