الفنان المصري أحمد عزمي يكشف انه اتهم بتعاطي المخدرات وسجن ظلما

القاهرة ـ قال الفنان المصري أحمد عزمي، خلال استضافته ببرنامج “بالألوان الطبيعية” على فضائية “دريم”، إنه عندما تم القبض عليه في شرم الشيخ بسبب تعاطيه المخدرات كان ظلما.

وأضاف إنه بالفعل تعاطى مخدر الترامادول، أثناء تصوير مشاهد فيلمه “وش سجون”، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الثاني في الفيلم، وتعرض لخلع في الكتف، ووصف له الطبيب هذا المخدر لتسكين الألم.وأشار عزمي إنه في الوقت الذي تم القبض عليه لم يكن مع روشتة الطبيب، وهذا ما تسبب في سجنه.