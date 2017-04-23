أيمن زيدان رداً على اتهامه بتأييد الكيميائي: فلتذهبوا إلى الجحيم
دمشق ـ تعرض الممثل السوري أيمن زيدان لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشر على حسابه الرسمي على فيس بوك تعليقاً قال فيه :”كيميائي بالوطن ولا بارفان بالغربة”، حيث اتهمه البعض بتأييد الهجوم الكيميائي الذي حصل مؤخراً على مدينة خان شيخون السورية.
الأمر الذي دفع زيدان إلى نشر توضيح أكد فيه أن هذا البوست كان رداً على تسرب بعض الأخبار التي تتعلق باحتمال ضرب المعارضة المسلحة مدينة دمشق بالكيميائي.
وتوجّه إلى بعض الصحافيين الذين فسّروا كلامه بطريقة مغلوطة بالقول: “أيها الصحافيون الصفر لن تؤثر فينا سمومكم الرخيصة وسنظل رغماً عن انوفكم اوفياء لوطننا وعشاقا لاهلنا السوريين، ماذا يمكن أن نردّ يا أصدقائي على مَن يعترض على أنّ سوريا لن تهزم أو حين نقسم على الوفاء والاخلاص للوطن؟ امثال هؤلاء لا يرد عليهم سوى بعبارة واحدة، فلتذهبوا الى الجحيم وسوريا باقية”.
يبدو أن بعض ” الفنانين” جاهلي رسالة الفن والفنان مصابون بعمى سياسي واضح وهم عاجزون عن قراءة رغبة الشعب الباحث عن حريته وكرامته ولقمة خبزه ، بل إن هذا الفنان يرضى أن يكون ذليلا لنظم الاستبداد والقهر الطائفي خلاف الرسالة واجبة الفهم والتعبير عن آمال شعبه كفنان ” ملتزم ؟؟؟”.
الحراك الثوري للشعب السوري العظيم كان يهدف إلى الخلاص من حكومة الاستبداد الطائفي / الأمني لإقامة دولة على أرض وطنه تتمتع بوحدة كاملة لعموم الأرض والشعب. من هنا يفهم أن هكذا فنان عاجز عن قراءة مواقف شعبه أو الاطلاع على خطاب الحراك السياسي لهذا الشعب وفهم مجمل التطورات اللاحقة منذ وصول الأب إلى السلطة وإعادة إنتاج الدولة على أسس طائفية وإقامة نظام استبداد من طراز فريد يكفل استمرار حكم العائلة ، سؤالنا، أين كان هذا الفنان أن كان يدعي أنه يحمل رسالة؟؟؟ أم أن الأكتفاء بأدوار التهريج التي قام بها تعفيه من فهم الرسالة للفنان!!!
ويقال عنه فنان !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما بقي من سوريا إلا الإسم. لا يمكن تغطية الشمس بغربال.