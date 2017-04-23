مُدرّس ازهري يستدرج طفلتين إلى منزله ويغتصبهما

القاهرة ـ استدراج مُدرس بمعهد الزهور الأزهري بمدينة برج العرب في الإسكندرية، طفلتين تدرسان لديه لا تتجاوز أعمارها 9 سنوات، إلى منزله وقام باغتصابهما.

وفي التفاصيل، حضرت الأسرتان برفقتهما طفلتان عليهما آثار الانتهاك الجنسي، وقالتا إن شخصًا مجهولاً استدرجهما أثناء توجههما لأداء الامتحان وتعدّى عليهما جنسيًا.

وبيّنت التحريات أن أحمد أمين 39 سنة يعمل “مدرس اجتماعي” في المعهد الأزهري، هو من قام بارتكاب الجريمة البشعة، وألقت القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة.

وبحسب آخر إحصاءات صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، فإن 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، و455% منها حالات عنف جنسي واغتصاب كامل.

وطبقًا للقانون المصري، فإن عقوبة مغتصب الطفل أو الطفلة تصل إلى السجن 15 عامًا.