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مرافقة “الحمار” تساعد على الخروج من العزلة والانطواء والتخلص من الاكتئاب

Apr 23, 2017

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باريس ـ تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية فلورانس دانفي جامعة باريس ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة، و أشارت إلى ضرورة مصاحبة رفيق معك في المشي، وفضلت أن يكون حيوان، خاصة “الحمار”، لأنه سيساعدك على التخلص من حالة الاكتئاب إلى جانب مساعدته لك في حمل أمتعتك .

وكشفت الطبيبة الفرنسية السر وراء اختيارها للحمار لمصاحبتك في رياضتك، لكونه صديق هادئ ويتمسك بك، فهو يحب الملاطفة وكريم مع الأشخاص الذين يصادفهم في الطريق و يحدث حركات تثير الضحك.. كما يحب الحمار أن تهتم به و تطعمه وتعالجه .

ويساعد المشي بمصاحبة الحمار علي خروجك من عزلتك والانطواء على النفس ويعلمك العطاء للآخرين، فالحمار صديق .

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1 COMMENT

  1. ولهذا يُسمى الحمار ببلادنا العربية أبو صابر ! وذلك لصبره علينا !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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