رغم نجاح اللوبي الصهيوني في منع عرضه مرتين: فيلم “مروان” يعرض في لندن اليوم وغداً

لندن – “القدس العربي”: لم تتوقف الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني والمنظمات اليهودية العديدة في بريطانيا لحجب الحقيقة عن الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منع عرض فيلم وندوة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ممثلين بمروان البرغوثي الذي يقود اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اسبوع ي سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم التي سلبتها سلطات سجون الاحتلال.

فقد نجحت الضغوط الصهيونية للمرة الثانية بالغاء عرض الفليم في فندق “تارا كوبثورن ميلينيوم” في منطقة في غرب لندن، بعد ان نجحت الضغوط على ادارة فندق في منطقة ماي فير في وسط لندن.

وأصدر ما يسمى منظمة “هيومن رايتس ووتش اليهودية” بيانا أمس هنأت فيه ادارة فندق “تارا كوبثورن ميلينيوم” على قرار إلغاء العرض في اللحظة الأخيرة. وقال البيان إن هذه المنظمة “سعيدة بالتأكيد على أنه وبعد ابلاغهم (إدارة الفندق) عن خلفية مروان البرغوثي قاتل اليهود، ألغت “عرض الفيلم وهو فيلم عن حياة ونضال مروان البرغوثي” ، الذي كان سيعرض الليلة” في الفندق”.

لكن ما لم ينجح به اللوبي الصهيوني هو منع عرض الفيلم في زمانه (الساعة السادسة مساء) مرتين وليس مرة واحدة لكن في مكان آخر. وسيعرض الفيلم الذي تنظمه حركة فتح في بريطانيا واتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا، اليوم الأحد في البيت الفلسطيني على

Trinity House

Heatherpark Drive

Stonebridge Park (Bakerloo Tube Station)

Wemblley HAO 1SU

بينما سيعرض غدا في غرفة التجارة العربية البريطانية على العنوان التالي:

43 Upper Grosvenor St

Mayfair

London W1K 2NJ