رغم نجاح اللوبي الصهيوني في منع عرضه مرتين: فيلم “مروان” يعرض في لندن اليوم وغداً
لندن – “القدس العربي”: لم تتوقف الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني والمنظمات اليهودية العديدة في بريطانيا لحجب الحقيقة عن الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منع عرض فيلم وندوة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ممثلين بمروان البرغوثي الذي يقود اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اسبوع ي سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم التي سلبتها سلطات سجون الاحتلال.
فقد نجحت الضغوط الصهيونية للمرة الثانية بالغاء عرض الفليم في فندق “تارا كوبثورن ميلينيوم” في منطقة في غرب لندن، بعد ان نجحت الضغوط على ادارة فندق في منطقة ماي فير في وسط لندن.
وأصدر ما يسمى منظمة “هيومن رايتس ووتش اليهودية” بيانا أمس هنأت فيه ادارة فندق “تارا كوبثورن ميلينيوم” على قرار إلغاء العرض في اللحظة الأخيرة. وقال البيان إن هذه المنظمة “سعيدة بالتأكيد على أنه وبعد ابلاغهم (إدارة الفندق) عن خلفية مروان البرغوثي قاتل اليهود، ألغت “عرض الفيلم وهو فيلم عن حياة ونضال مروان البرغوثي” ، الذي كان سيعرض الليلة” في الفندق”.
لكن ما لم ينجح به اللوبي الصهيوني هو منع عرض الفيلم في زمانه (الساعة السادسة مساء) مرتين وليس مرة واحدة لكن في مكان آخر. وسيعرض الفيلم الذي تنظمه حركة فتح في بريطانيا واتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا، اليوم الأحد في البيت الفلسطيني على
Trinity House
Heatherpark Drive
Stonebridge Park (Bakerloo Tube Station)
Wemblley HAO 1SU
بينما سيعرض غدا في غرفة التجارة العربية البريطانية على العنوان التالي:
43 Upper Grosvenor St
Mayfair
London W1K 2NJ
اخي مروان ..أخي الحبيب ابو القسام برغم كل شيء وحقدهم ستنتصر إرادتكم ستنتصرون على سجانكم أنتم اقوى من سجانيكم هم خائفون يرتعدون من قوة ارادتكم ستشرق شمس الحريه يامروان… ستزهر إرادتكم نورآ ونصرآ وحريه على هضاب الجليل وكل فلسطين انتم الأقوى أنتم الأراده الصلبه والعزيمه التي نستمد منها قوتنا وإرادتنا … الحريه لكم والتسقط كل رايات التطبيع
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إبن النكبه العائد إلى يافا
لاجىء فلسطيني
رغم احترامي وتقديري وتبجيلي وتقديسي للأخ مروان وكل اسير على رأسي ورأس كل حر وشريف في شعبنا وامتنا الا ان علينا الانتباه من شئ هو عدم التقديس والتأليه لاي شخص اسيرا كان او غيره وان لا يكون احترامنا للشخص ليس لمستوى القيادة التي طالما ضحك منا المستعمر فهذا حسيني وهذا من ال البيت وهذا اابو المقاومة وهذا امها وهذا محمد فلان وهذا محمد علان استغلالا لعاطفة دينية فمثلا عشنا دهرا بخدعة الاسماء مثلا عمر الشريف وكان اسمه الحقيقي ميشل او شارلي او بطرس او انتون كفى استغلالا للعواطف وانا شخصيا اسير قديم اذكر اننا حققنا مع احدهم واعترف انه دخل المعتقل باتفاق مع الامن الاسرائيلي على ان يدفع له راتب يومي وفقط ليأخذ لقب اسير واستغل بعدها وبعد محاولات اصلاحه في زنازين المحتل ضد اخوتنا المناضلين فالأسير فى قانون العسكر يبعد عن الصفوف الامامية في حال تحريره ونحن في وضعنا الفلسطيني نضعه بالقيادة كفاية تجربتنا المريرة مع المحتل فقد نجح ان يعمل من الثائر ان يتنازل عن صفد فانصح ان يكون القائد من خارج الوطن المحتل وليس تحت سلطة الاحتلال فكفى للمستعمر ان يختار لنا قائدنا بل ثائرنا ومقاومنا ودواوين واونطة والسلام على من اتبع الهدى