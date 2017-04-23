﻿منظمات دولية تؤكد صحة «تسريب سيناء» وناشطون يكشفون هوية الضحايا

القاهرة – «القدس العربي» تمكن نشطاء من سيناء المصرية، من توثيق أسماء وأعمار وصور الـ 8 ضحايا، الذين أظهر تسريب مصور بثته قناة «مكملين» إعدام الجيش لهم.

وقالت صفحة «سيناء 24»، إن التسريب يعود إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بجنوب الشيخ زويد.

يأتي ذلك في وقت أكد تقريران لمنظمتي «العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» صحة الفيديو المسرب.

وقالت «هيومن رايتس واتش» في تقرير إن قوات عسكرية في سيناء شمالي مصر نفذت عمليات إعدام ميدانية لاثنين على الأقل من 8 معتقلين غير مسلحين وتسترت على عمليات القتل تلك بالإيهام بأن الضحايا كانوا مسلحين «إرهابيين» قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات.

وطالبت المنظمة الدول، التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري، أن تجمد هذه المساعدات طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان.

كذلك أكدت منظمة العفو الدولية، صحة التسريب، وقالت نجية بونيم نائب المدير الإقليمي لحملات المنظمة في شمال أفريقيا إن السهولة التي شارك بها أفراد القوات العسكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم بارد يظهر أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم.

وأضافت: «ترقى عمليات القتل هذه إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جرائم يستلزم معها أن تقوم مصر بموجب القانون الدولي بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة». (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23)