﻿السعودية: تعديلات حكومية واسعة… نجل الملك سفيراً في واشنطن وإحالة وزير للتحقيق

الرياض – وكالات: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت الأحد، عددا من الأوامر الملكية بتغييرات حكومية كبيرة وأمرا آخر بتعيين أحد أنجاله سفيرا للمملكة في واشنطن.

ووفق الأوامر الملكية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى الولايات المتحدة.

وداخليا قرر الملك سلمان إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت قد تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه.

وقرر العاهل السعودي أيضا صرف راتب شهرين «للمرابطين على الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي مع اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، وتقديم الامتحانات الدراسية لما قبل شهر رمضان.

كما تقرر تعيين الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأمر الملك سلمان بتعيين عواد العواد وزيرا للثقافة والإعلام وإعفاء سلفه خالد الطريفي من المنصب.

كما أمر العاهل السعوي بإعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة ، وتعيين محمد بن عبدالملك ال الشيخ بدلا منه، وكذلك إعفاء وزير الدولة للخدمة المدنية خالد العرج من منصبه «والتحقيق معه بسبب ارتكاب تجاوزات».

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بتعيين إبراهيم العمرو محافظا لهيئة الاستثمار بمرتبة وزير .

وأعفت الأوامر الملكية أمراء مناطق حائل والباحة والشمالية من مناصبهم على أن يتم تعيين بدلا منهم برتبة وزير، وهم على الترتيب، كل من الأمراء، عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وحسام بن سعود بن عبدالعزيز، وفيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

كما أمر العاهل السعودي بـ «إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي».

وفي حالة، هي الأولى من نوعها، صدر الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإحالته للتحقيق لاستغلاله «للنفوذ والسلطة».

ولم يحدد الأمر تلك التجاوزات، إلا أن وسائل إعلام سعودية قد أثارت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، قيام العرج بتعيين نجله، في إحدى الوزارات، مقابل راتب شهري مرتفع؛ الأمر الذي أثار انتقادات لاذعة ومطالب بإقالته.

وفي السياق استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأحد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث عقدا اجتماع قمة بينهما لبحث سبل مكافحة الإرهاب، والشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر.